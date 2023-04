Sporočilo ob koncu tedna …

Prebudite se iz teme in bodite svetloba! Vstopite v svojo moč. Zdaj je čas, da tudi drugim razkrijete svojo resnico, pokažete srčnost, toplino in ljubezen, ki jo delite. Če je ta iskrena in resnična, bo cenjena in vam tudi vrnjena. Še več, ta topla in ljubeča srčna energija bo nagrada, ko se boste ponovno prebudili v svojo resnično čustveno naravo.

To bo mogoče, ko se boste v celoti sprejeli. Vi ste svoj lastni izvor moči, ki ga ne morete zanikati. Moč je tista, ki vam daje in jemlje. Kje je vaša? Vam je vzela ali vam je dala? Če vam je vzela, se lahko počutite, kot da je del vas zamrznil in je vaše srce hladno in trdo ...

Nikoli ne dovolite, da vam kdorkoli vzame moč. Ne uklonite se niti sistemu. Ne igrajte več v igri, v katero ne verjamete. Ne sodelujte tam, kjer ni vašega srca. Predajte se.

Je to samo zato, da bi navidezno zmanjšali bolečino, da se vam ne bi bilo treba soočiti s sabo, zato raje krivite druge? Če ste dobili moč, je zdaj čas, da modro rokujete z njo in prevzamete odgovornost za svoje življenje ter končno postavite temelj, ki vam manjka. Nikoli ne dovolite, da vam kdorkoli vzame moč. Ne uklonite se. Niti sistemu. Ne igrajte več v igri, v katero ne verjamete. Ne sodelujte tam, kjer ni vašega srca. Predajte se. Razširite svojo energijo in vedite, da bo vaš resnični žareči jaz ustvaril veliko priložnosti za obilje, ko boste v svoji resnici. Odprite srce in resnično ljubite. Moč izbire je vaša odgovornost. Vse pretekle izkušnje in znanje, ki ste ga pridobili pri preteklem delu, se bodo zdaj združili, da bi služili višjemu namenu vašega delovanja. Bodite čuječi, voljni, sprejemajoči. Odprlo se vam bo nekaj čisto novega ... Ideja!

Sledite ji, saj vas bo pripeljala natanko tja, kjer je vaše mesto. V tem obdobju boste resnično vladar svoje usode, saj je pred vami čas, ko je mogoče vse, kar bi resnično radi dosegli ali ustvarili, predvsem pa je na vas, da se postavite na oder svojega življenja in zasedete svoj prostor. Sprostite in odpustite težo, ki hromi vaše srce. Čas je, da zasijete.