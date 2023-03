Sporočilo ob koncu tedna ...

Bodite sprememba. Najboljša odločitev bo, da sprejmete, da ste del spremembe, ki bo osrečila tako vas kot druge. To pomeni tudi, da ste zavestno tukaj in zdaj. Morda je čas, da se vprašate, kaj mislite, da potrebujete, in kaj res potrebujete. Želite si po navadi stvari zunaj sebe, ki naj bi vas osrečile. Duša pa vas vodi k tistemu, kar v resnici potrebujete, in vas na vsakem koraku opominja, da poslušajte glasu v sebi. Svet okoli vas je le odsev vašega notranjega sveta, prepričanj in odzivov – čustev. Že veste, kdo ste in kam greste? Še ne? Potem poslušajte in boste uslišani.

Povabite mir v svoje življenje, tako da delate, se obkrožate z ljudmi, katerih prepričanja so enaka vašim in so neokrnjena povezava iz srca. Bodite v miru s sabo.

Ne glejte – in videli boste. Ko boste videli, boste vedeli, takrat boste prepoznali resnico, kdo sem jaz in kdo ste vi. Vi vsi živite po podobi svojih zamisli, občutenj in dejanj. Zato sledite in hodite za srcem, v svetlobi. Prebudite se in bodite zavestni. V tem vznemirljivem in zelo čutnem času zgrabite trenutek. Bodite v v ljubezni, bodite tihi in miru ... In verjemite. Čutili boste čutno ugodje, fizično ekstazo in blaženost. Dobrodošli torej na poti k sebi, ko se rojeva novi svet. Povabite mir v svoje življenje, tako da delate, se obkrožate z ljudmi, katerih prepričanja so enaka vašim in so neokrnjena povezava iz srca. Bodite v miru s sabo.

Spravite se s sabo in vsemi okoli sebe. Razumite, da je konflikt okoli vas rezultat ljudi, ki poskušajo v prihodnosti prevzeti nadzor nad srci in razumom drugih. Delujte v miru, tukaj in zdaj, sprejemajte svet, kot je, z ljubeznijo, ki jo delite. Dovolite svojim čutom, da bodo dušni sli. Včasih moramo biti samo tiho in poslušati. Toliko ljudi kar naprej govori. Govorjenje, govoričenje le utopi vsa sporočila stvarstva. Zato bodite mirni. Bodite tiho. Zaprite oči, vdihnite in se napolnite s svetlobo skozi popolnim zavedanjem sebe.