Sporočilo ob koncu tedna …

Nič ni nemogoče, če v to verjamete. Stojte pokončno v svoji resnici, v svojih sposobnostih in v sebi. Če si želite doseči velike stvari, se morate povezati s svojo ranljivostjo, razkriti nekaj globljega v svoji naravi, razkriti tisto, kar vas dela človeka.

Ta ranljivost vas bo povezala z vsem človeštvom in dala moč vašim dosežkom. Zdaj je čas, da živite in dihate strast, saj bosta ljubezen in strast na koncu zapolnili vaše srce. Vzemite si trenutek zase, zaprite oči, vdihnite, izdihnite in vizualizirajte zlato svetlobo vesolja, ki priteka v vaš prostor in se vrtinči okoli vas. Vdihnite to svetlobo. Napolnjena je z brezpogojno ljubeznijo in zdravljenjem, strastjo in harmonijo, ki z vsakim vdihom v valovih priteka do vas. Vedite, da samokritika zmanjšuje vaš občutek za lastno vrednost in vas zadržuje v utvari, da se morate izboljšati, da bi bili vredni uspeha, sreče in izpolnitve. Bodite sočutni, ljubite in sprejmite sebe celega, takšnega, kot ste. Skozi ljubezen se bo vaše življenje čarobno spremenilo. Pazite, o čem razmišljate. Ni dovolj, če ubogate samo svoj čisti instinkt.

Zdaj bo čas za osredotočeno moč, samonadzor in disciplino. Sreča je globoko v vas … Če je … Če ne veste, kaj naj bi to bilo ali kje jo iskati, potem je čas, da se zazrete vase, vstanete in jo prepoznate. Kdaj se torej počutite resnično ljubljene in varne? Katera izmed mogočih poti bi lahko bila najbolj v pomoč vam in drugim? Vedno izberite tisto, na kateri lahko storite največ dobrega. Razmislite. Začutite. In delujte. Če se počutite, da ste se nekje zataknili, če vaše življenje ne teče lahkotno, potem je treba sprejeti nekaj zelo jasnih odločitev o tem, kam greste. Odločitve so tiste, ki vas bodo premaknile naprej. Na poti do sebe boste srečali vse, kar si pravzaprav želite. Če ne marate smernic, kam naj gre vaše življenje, lahko raziščete svoje odločitve, ali bi bile spremembe potrebne pri njih.