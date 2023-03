Sporočilo ob koncu tedna …

Pred vami je čas navdiha, ko je vse mogoče. Usklajeni s sabo ste lahko le tako, da resnično živite svoje življenje in svojo pot, močni in prebujeni. Ne pozabite: brez nege nič ne zraste, zato negujte odnose, ki vas podpirajo, okolje, v katerem se počutite dobro, in predajte svoje sodbe. Poskrbite za svoj dom, finance, zdravje in splošno stabilnost.

Poskrite torej za varnost. Ta je zdaj ključnega pomena. Šele ko bodo ta področja stabilna in varna, bo vaša pot odprta za ustvarjanje česarkoli, kar si želite. Zdaj se vzpostavlja povezava med staro in novo resničnostjo, fizičnim in duhovnim prebujenjem, ki prinaša možnost povezave telesa, uma in duha s povezavo iz srca. To je čas, da živite svojo resnično moč in ste prebujeni. Vedite, da je v vas vse, kar potrebujete, da pritegnete popolno ljubezen in zaupanje.

Na vas je, da ljubite, kot si želite biti ljubljeni, in razumete, da ljubezen ne more cveteti, kjer sta nezaupanje in strah. Morda obupavate, da vaš odnos nikoli ne bo tak, kot ste sanjali, a prava ljubezen leži v vaši lastni pripravljenosti, da zaupate in verjamete, da lahko tudi vi izkusite strastno ljubezen in ste vredni njene ekstaze, ne glede na svojo starost, status, zdravje, težo ali lepote.

Vi ste vredni. Vi ste ljubljeni. Vedite, da se fizična in duhovna strast lahko podžgeta samo takrat, kadar prihajata resnično iz srca. Namera iz srca je začetek. Če še vedno iščete svojo dušo dvojčico, vedite, da je iskanje končano, saj je zdaj z vami resnica: zato verjemite v svojo pravo naravo, da ste strastno in romantično bitje, ki k sebi pritegujete osebo, ki vas bo oboževala. Verjemite. Povežite se s svojim božanskim središčem lepote, da bi lahko izkusili magnetizem, ki se prav zdaj dogaja za vas.