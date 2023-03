Sporočilo ob koncu tedna …

Odprite roke novemu življenju in možnostim, ki vas čakajo ob povezovanju, in se premaknite naprej z močjo, veseljem in modrostjo. Zastavite si cilje, naredite načrt in sledite srcu. Zdaj je čas, da naredite v življenju vse, zaradi česar in v čemer boste našli veselje. Predvsem bodite zvesti sebi. Nehajte iskati izgovore, da se nekaj ne da, ampak zaupajte, da je sprememba del procesa, če hočete uspeti z idejo, ki vas vodi in vam je v navdih. Stojte ponosno, ne glede na to, kar si drugi mislijo. Ne poskušajte spreminjati stvari, ki jih ne morete. Osredotočite se raje na tiste, ki jih lahko. Vedite, da imate samo vi moč nad tem, kako se odzovete na dogodke v svojem življenju.

Ne pozabite, da so vztrajnost, aktivnost in predanost glavni dejavniki uspeha. Zato bodite aktivni pri doseganju želenega in se soočite z izzivom, ki vam je nagnal strah v kosti – z razlogom. Dosegli boste velik uspeh in občutili večjo izpolnitev, če boste sledili intuiciji. Zaupajte. Pred vami je obdobje, v katerem boste resnično vi vladar svoje usode. Zdaj je čas, ko je mogoče vse. Vse, kar bi resnično radi dosegli ali ustvarili, boste skozi čudež odpuščanja. Prepoznajte svoje strahove in navidezne neuspehe ter začnite gledati. Poglejte znova. Odprite srce. Bodite v miru. Začutite. In videli boste. Vse je natanko tako, kot mora biti. Zdaj razumete izziv, ki vas straši, da niste prepričani, ali delate prav.

Dosegli boste velik uspeh in občutili večjo izpolnitev, če boste sledili intuiciji. Zaupajte. Pred vami je obdobje, v katerem boste resnično vi vladar svoje usode. Zdaj je čas, ko je mogoče vse ...

V teh dneh se razvajajte fizično, čustveno, duhovno, naredite nekaj res samo zase. Toliko novih stvari je, za katere ste lahko hvaležni in so vredne raziskovanja. Razveselite se in zabavajte, pojdite v naravo, med ljudi. Smeh je v tem trenutku za vas najboljše zdravilo, ker vas odpira novemu. Toliko novih stvari je, za katere ste lahko hvaležni in so vredne raziskovanja. Pustite za sabo vse, kar mislite, da je prav ali narobe, vse, kar bi morali narediti. Samo bodite to, kar ste. In zgodilo se bo.