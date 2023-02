Sporočilo ob koncu tedna …

Čeprav se zavedate, da so vaši vzorci zastareli in omejujoči, so postali vaša cona udobja. Mamljive besede so vam spodnesle trdna tla pod nogami. Čutite, da prihaja čas, da se premaknete in sledite transformaciji. Pred vami se odpira veliko vprašanj, nastala situacija vas uči veliko več, kot si mislite. Dnevi, ki so pred vami, bodo nabiti s čustvi. Čutili boste težo svojih misli in razpoloženje vam bo nihalo iz ene skrajnosti v drugo. Zdelo se vam bo, kot da so se vsa bremena preteklosti kar naenkrat zgrnila nad vas, da ste se popolnoma izgubili, nekateri pa lahko čutite popolno olajšanje in končno svobodo ...

Kakorkoli že, to bo čas prehoda, konca in novega začetka. Zdaj se bo pokazala najmogočnejša senca v svoji največji veličini, globini in razsežnosti, ki se bo dvignila iz teme. Za trenutek vas bo preplavil dvom. V tem času bodo aktivni vsi vaši strahovi, ki jih boste deležni skozi projekcije drugih, zato si namenite nekaj časa za odmik in vpogled vase. Morda se sprašujete, kaj je res? Da bi videli in razumeli, morate odpreti srce. Samo vi imate moč, da prevzamete odgovornost za svoja občutja, odzive in zaznave ter sprejemate pomembne odločitve, kako boste živeli. Odmik vam bo omogočil, da se z distanco zazrete vase in prisluhnete, kaj si resnično želite.

Medtem ko sprašujete druge za mnenje, se morate odločiti po svoje, to je vaša odgovornost, ostalo so samo mnenja drugih in ego, ki hoče biti zmagovalec. Bodite zelo jasni o svoji nameri, sicer bo zmeda zmanjšala vašo moč in boste še bolj čutili pritisk okolice. Začutite, kaj je za vas v tej situaciji sprejemljivo. Poglejte še enkrat v srce in se dvignite nadnjo. Poglejte na vse skupaj duhovno. Kaj potrebujete in kakšna je vaša globoka resnica? In ali je to, kar bi drugi želeli, da naredite, dobro za dobrobit ljudi?