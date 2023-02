Sporočilo ob koncu tedna …

Čas soočanja in preizkušenj je pred vami. Čas bilance, čiščenja in zaključevanja. Če se boste znašli v kaosu, je to znak, da se prebujate ali da ste na poti do prebujenja. Nimate več časa, da si izmišljujete izgovore in ste popolnoma neaktivni v vsem, kar vas izčrpava. Na vas je, da sprejmete odločitev, zato začnite aktivno delati na izzivih, ki prihajajo v vaše življenje.

Lahko izgubite vse, vidno vašim očem, a nikoli se ne izgubite na poti resnice do sebe. Vi ste svoja resnica, zato ji sledite. Vprašajte se: kdo sem? Se sploh še spoznate? Kaj se je dogajalo v tem obdobju z vami? Ste se kdaj vprašali, kaj pa vi? Kaj si želite? Ste srečni? Po čem hrepenite? Si upate biti dovolj drzni? Zaupajte, da se vse zgodi z razlogom. V življenju je polno vzponov in padcev in vprašanje, ki naj vam bo v razmislek v trenutni situaciji, je: zakaj ne morem živeti v miru? Izstopite in vstopite skozi vrata nove resničnosti. Poglejte na svoj svet z novega, drugačnega zornega kota, ne sodite drugih in ne kritizirajte. Ne vpletajte se v zgodbe drugih, če vas vanje ne povabijo.

Začnite drugače reševati izziv, s katerim se soočate. Čas je, da se zresnite in prevzamete nase vse tisto, za kar ste do zdaj krivili druge. To ne pomeni, da morate kriviti sebe. Premaknite le svoj lastni ego, dvignite se nad to in poskušajte razumeti povezave med tem, kar dajete, in tem, kar ustvarjate. Razmislite, zakaj so te manifestacije prišle k vam. Vse je samo pokazatelj, kako se odzivate na vse skupaj in ali je to del vaše drame. Bodite pravični do sebe, sprejmite svojo resnico. Sprejemanje je prvi korak na poti spremembe. Tako kot mislite, tako boste tudi živeli. Tako kot delate, bodo drugi delali vam.

To je univerzalni zakon. In če imate občutek, da se vam dogaja kaj slabega, da vam nekdo škoduje, se vprašajte, kakšen je zapis v vas, da se počutite tako zelo ogrožene. Kaj je tisto, kar je v vas nerazrešeno? Vaš podzemni svet ni pekel. Vaš temni čas je kotel vaših izkušenj, rasti, razumevanja in znanja. Sprejetje vsega je modrost. Preživljajte čas v okolju, ki vas podpira.