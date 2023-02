Sporočilo ob koncu tedna …

Po eni strani se vam bo zdelo, kot da so se vsa bremena preteklosti kar naenkrat zgrnila nad vas, po drugi pa, da ste se popolnoma izgubili, medtem ko boste nekateri čutili nasprotno – popolno olajšanje in svobodo. Kakorkoli že, to bo čas bilance, konca in novega začetka, čas, ki mu boste lahko rekli vstajenje.

Iz vaše duhovne esence se pokazala razvila pot, ki bo kazala, kako se lahko premaknete k svojemu srcu. Pomembno je, da ne vstopate v svojo ali dramo drugih ljudi, da ste v miru s seboj, zato nikakor ne primerjajte, ne analizirajte, predvsem pa ne pojasnjujte. Preteklost vam bo zrla naravnost v oči in v svoji največji veličini, globini in razsežnosti se bo pokazala vaša najmogočnejša senca, ki se bo dvignila iz neder teme in vas za trenutek preplavila.

V tem času bodo aktivni vsi strahovi, ki jih boste deležni skozi projekcije drugih, zato si namenite nekaj časa za odmik in vpogled vase.

Vedite, da bodo v tem času aktivni vsi strahovi, ki jih boste deležni skozi projekcije drugih, zato si namenite nekaj časa za odmik in vpogled vase. Ne pozabite, da mi ne nadzorujemo sveta, imamo pa moč, da prevzamemo odgovornost za svoja občutja, odzive in zaznave ter sprejemamo odločitve o tem, kako bomo živeli. Zdaj je čas, da pogledate svoje življenje. Videli boste, katera področja so postala obremenjujoča.

Čas je drugačen, kaže, da si ga boste morali vzeti veliko več zase, prositi za pomoč, narediti spremembe v urniku, pozabiti na zadovoljevanje potreb in pričakovanj drugih ali se odpovedati neki bolečini in negativnemu samogovoru, ki vam razlaga, da je vse grozno, brezizhodno in se nič ne da. Naj bo vaš fokus samo na trenutku, tukaj in zdaj, v njem bodite stoodstotno. Namen situacije, v kateri ste, je, da se stari deli vas končajo in za vekomaj poslovijo ... Saj veste – vi kreirate.