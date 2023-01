Sporočilo ob koncu tedna …

Odmaknite se od vrveža zunanjega sveta. Utišajte svoj um in fokus usmerite v svojo notranjost. Zaglejte se v srce. Prisluhnite mu. Kaj vam govori? Kaj potrebuje? Kaj je tisto, kar si resnično želite? Dihajte. Umirite se in poslušajte. Sledite samo svetlobi, ta vam zdaj odpira vrata do nove zavesti. Dokler ne boste v celoti prisotni in zavestni tukaj na Zemlji, ne morete drugam. Kako naj bi se premaknili v drugo dimenzijo, na višjo raven zavesti, če še te ne obvladate? Ne iščite dimenzij zunaj sebe, svobode zunaj doma, odnosa ali posla. Svoboda in odgovornost sta tesno povezani. Kajti ko v celoti prevzamete odgovornost za svoje življenje, ste svobodni. Vse, kar iščete, je že v vas. Samo slišati morate. Poslušajte svojo resnico, ki jo poje srce, obrnite se vase, v sebi umrite in ponovno vstanite.

Pred vami so dnevi, ki bodo pomembni za to, da ne obžalujete svoje preteklosti in se pomirite z njo. Če jo boste še naprej živeli in obžalovali, si boste povzročali trpljenje. Zdaj je čas, da naredite v življenju vse, zaradi česar in v čemer boste našli veselje, tako da boste na prvem mestu zvesti sebi. Če vas drugi ne marajo, nič hudega, saj je čas, da naredite prostor za vse, ki vas imajo radi.

Čas je lahko velik zdravitelj, vendar ima pomembno vlogo tudi občutek, da opazujete, kaj počnete, kako razmišljate in se odzivate. Zakopati morate stvari, ki so se zgodile, in si odpustiti. Vzemite lekcije, ki ste jih dobili s trpljenjem, in pojdite naprej. Pričakujte, da bodo ta dejanja mnoge izmed vas pripeljala do razdrtih odnosov, izgube zaposlitve, lahko se boste začeli spopadati z družinskimi temami ali boste imeli izzive s prijatelji. Ne glede na okoliščine je pomembno opazovati, kaj čutite vi, in ugotoviti, ali vas morda ne omejuje sistem vaših prepričanj o trenutni situaciji. Ko boste opravili svoje notranje delo, sprejeli odločitve in ozavestili dogajanje, počakajte, da čas naredi še ostalo.