Sporočilo ob koncu tedna …

Osredotočajte se samo na trenutek tukaj in zdaj, stoodstotno bodite v njem. Zdaj se bo iz vaše duhovne esence pokazala pot, ki bo kazala vse, kako in na kakšen način se lahko premaknete v smeri svojega srca. Jasno se odločite, kaj hočete, saj vas bo to zdaj v življenju premaknilo naprej. Na poti skozi življenje prevzemate vedno več odgovornosti – ena večjih odločitev je, da se odločite zase.

Vprašajte se: »Kaj je naslednje, kar je zame?« Ni se vedno lahko odločiti, saj odločiti se pomeni ostati v srcu. Vzemite si čas, zaprite oči in vizualizirajte različne možnosti zase. Samo opazujte, kaj čutite in občutite ob vsaki. Katera vas najbolj osrečuje? Sreče vam ne bodo prinesli služba, partner, denar ali ljubezen, ki jo iščete. Sreča je tisto, kar je globoko v vas. Vi ste svoja sreča. Vse, kar iščete in želite od drugih, v okolju, pričakujete od sistema, so vrline, ki jih morate obvladovati najprej vi sami. Če ne veste, kaj naj bi to bilo ali kje naj jo iščete, je čas, da se zazrete vase, vstanete in jo prepoznate. Ob kateri možnosti se torej počutite resnično ljubljene in varne? Katera izmed izbranih poti bi bila lahko najbolj v pomoč vam in drugim? Vedno izberite pot, na kateri lahko storite največ dobrega na svetu. Vzemite si čas zase. Razmislite. Začutite. In delujte.

Če ste do zdaj poslušali druge, delali za zanje, se jim prilagajali, se ustavite, zamislite nad svojim življenjem, odločitvami, ki ste jih sprejeli, in se vprašajte, kaj imate od tega vi. Ste nesrečni, nezadovoljni, neizpolnjeni? Kje ste? S kom? Ste si tako predstavljali, da naj bi bilo tako? Razmislite o svojem življenju, kam drvite, in če ste na poti iztirili, je čas, da poskrbite zase. Kdo mislite, da bo, če ne vi sami? Bodite sami sprememba. Najboljša odločitev bo, da sprejmete, da ste del spremembe, ki bo osrečila tako vas kot tudi druge ljudi. Odločitev pomeni biti zavestno tukaj in zdaj!