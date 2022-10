Sporočilo ob koncu tedna …

Razmislite. Začutite. In delujte. Če čutite, da ste se nekje 'zataknili', če se vaše življenje ne premika lahkotno, je treba sprejeti nekaj zelo jasnih odločitev o tem, kam greste. Odločitve so tiste, ki vas bodo zdaj premaknile naprej. Na poti do sebe boste srečali vse, kar si želite. Če ne marate smeri, v katero gre vaše življenje, lahko raziščete svoje odločitve. Morda jih morate spremeniti. Bodite sprememba, ki jo iščete. Najbolje je, da sprejmete, da ste del spremembe, ki bo osrečila vas in druge. Odločitev pomeni biti zavestno tukaj in zdaj!

V razmislek: kaj pa, če morda vse vaše zvijače skrivajo le resnico, ki je v tem trenutku ne želite videti? Poglejte pod površino, snemite masko in se odločite prepoznati resnico o okoliščinah, ki jih premlevate v sebi. In vedite, da čeprav lahko rečete, da ste delali narobe, vas je prav ta oseba, morda situacija, ki jo zdaj tako močno sodite, učila slediti resnici s popolno predajo. Preden boste ponovno sodili o življenju drugih, njihovi preteklosti in značaju, se zamislite in se postavite na njihovo mesto, pojdite po poti, po kateri hodijo oni, vživite se v njihove strahove, dvome in žalost, bolečino in občutite njihov prikriti nasmeh, ki zakriva njihovo globoko bolečino. Vsakdo ima svojo zgodbo in vsak jo doživlja na svoj način. Odprite srce. Bodite v miru. Začutite in videli boste. Razveselite se in se zabavajte, pojdite v naravo, med ljudi. Smeh je v tem trenutku za vas najboljše zdravilo. Ta vas odpira novemu. Pustite za sabo vse, kar mislite, da je prav in narobe, vse, kar bi morali narediti, ter bodite, kar ste. Prav, narobe, dobro, slabo ... Ne pozabite, vi dajete vrednost in pomen vsemu temu. Vedite, da imate samo vi moč nad tem, kako se odzovete na dogodke v svojem življenju. Vztrajnost, aktivnost in predanost so glavni dejavniki uspeha.