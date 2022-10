Sporočilo ob koncu tedna …

Zdaj imate sposobnost postati vse tisto, kar v resnici ste. To obdobje je idealno za to, da končate staro in začnete nove projekte, uravnovesite svojo aktivnost in pasivnost, dajanje in sprejemanje, družabnost in samoto. Vsi dogodki v vašem življenju, ne glede na to, ali se vam zdijo dobri ali slabi, so preprosto dejanja ljubezni.

Zdaj je čas preboja za vas in vaš svet. Pred mrkom smo, ki osvetljuje prihodnost, ki jo zdaj lahko sidrate v sedanjosti. Čas zavestne izbire je.

Bolečina ali razočaranje, ki ju zdaj občutite, sta le priložnost, da razmislite, česa na sebi ne marate in kaj je treba opustiti. Čas je, da se zazrete vase in prisluhnete. Da slišite, kaj resnično želite. Zahvalite se, kot da je to že v vašem življenju. To bo pot, ki vas bo pripeljala do novih idej in vam omogočila nove pogoje.

Pred nekaj dnevi so se odprla dimenzijska vrata, zato je to čas, ko so nam energije na Zemlji še posebno naklonjene in zgoščene, da se lažje in hitreje povežemo s sabo in svojim duhovnim izvorom. Vse, kar se dogaja danes, se z namenom, ki ga trenutno še ne vidite, a vedite, ste na pravih tirih, s pravo idejo. Zdaj je čas preboja za vas in vaš svet. Pred mrkom smo, ki osvetljuje prihodnost, ki jo zdaj lahko sidrate v sedanjosti.

Čas zavestne izbire je. Kaj izbirate? Tudi če se počutite temačno ali depresivno, se lahko razvedrite s tem, da se napolnite s pozitivnimi namerami, dobro hrano in lepim, obkrožite se s cvetjem, svetlimi barvami in v dom ali delovno okolje spustite žarke svetlobe. Vsaka sprememba je dobrodošla. Pozdravite jo. Zdaj se lahko ena vrata zapirajo, a vedite, da se odpirajo druga.

Ne dvomite, ta bodo za vas bolj prava, saj boste prav zato lahko začeli svoj tako želeni novi projekt, ki bo resnično odprl vrata obilju in povzročil, da vam zapoje srce. Še enkrat se zazrite vase in poglejte, kaj potrebujete, kakšna je vaša globoka resnica. Zdaj je čas, da se dotaknete svoje moči, saj bosta njena vročina in plamen prižgala strast, ki vas bo pognala naprej na veliko načinov. Postavite si jasno namero, bodite odločni in si zaupajte.