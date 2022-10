Sporočilo ob koncu tedna ...

Pustite svoja pričakovanja za seboj in bodite pripravljeni odkriti več, kot ste si mislili, da obstaja. Ne želite si več ničesar posedovati in vedite, da lahko svobodno izbirate v vsakem trenutku in da boste prišli do jasnega rezultata, če boste nadaljevali z jasno namero. Ali razumete, da se boste morali odpovedati starim načinom razmišljanja, če boste želeli biti del tega kraljestva?

Drugače vas bo ranil konflikt, ki ga prinašajo vaše stalne spremljevalke, nezdružljive misli in občutja. Zdaj je čas, da pošteno in jasno razmislite, kaj pričakujete, da boste pridobili v trenutni situaciji. Morda vas navdušuje druga pot, oseba ali situacija, da pa boste vedeli, kaj sploh želite, morate priti do jasnosti v sebi. Sprememba je stalnica življenja in nujno potrebna, da se lahko razvijate naprej. Pa vendar ne iščite virov, razlogov ali ljudi, da bodo oni razlog vaše spremembe. Vi morate biti ključ, ki vam bo odprl vrata na poti k izpolnjenemu sebi.

To boste naredili tako, da se vrnete vase in poiščete vir v sebi. Morda so okoli vas ljudje, ki si vas želijo lastiti, zato bodite svobodni in najdite pravo pot. In ne pozabite: vsaka posamezna duša tvori del univerzalne duše, vse pa je energijsko povezano skozi luč kozmičnega srca, ljubezni. Nihče vam ne more duhovno škodovati, vplivati na vas, če ne verjamete tega. Kar verjamete, to ustvarjate! Ni se vam treba zaščititi pred drugimi, morate pa se zaščititi pred lastnimi negativnimi prepričanji in strahovi.

Ker je zdaj čas prečiščevanja in čas, ko boste vlagali energijo v to, da bodo ta prepričanja in strahovi zbledeli, se morate osredotočiti na svetlobo in ljubezen znotraj in okoli vas ter znotraj in okoli vsakega živega bitja. Predstavljajte si čisto belo svetlobo, ki vas obkroža vsak trenutek življenja. Vedite, da ste vedno zaščiteni in vedno v božanski luči. Osredotočite se in občutite ljubezen, svetlobo in sočutje, ki izhajajo iz nje.