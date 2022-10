Sporočilo ob koncu tedna …

Spremembe vam lahko prinesejo moč resničnega navdiha, ki vam zdaj odpira nova vrata, zato vse, kar se dogaja v vašem življenju, sprejmite s hvaležnostjo. Moč prebujenja je veliko bolj mogočna, kot ste si predstavljali, kajne? Odpirajo se vam popolnoma nov svet, nova poznanstva z ljudmi, kreativni projekti, ki vam lahko napolnijo urnik in srce. Ne bojte se novega začetka, ki prihaja s spremembo. Bodite pogumni. Stojte za tistim, kar verjamete, da je vaša resnica, odpovejte se vsem omejitvam svojega uma. Nov dan je, zato se izrazite, odprite, povejte, kaj si želite. Pred vami je zelo ustvarjalno obdobje. Čas, da se postavite za to, kar želite zase in za svoje življenje. Na vas je, da se odločite postaviti v luči jasne vizije in si ustvarite življenje, ki si ga resnično želite.

Moč je vaša! V danem trenutku še vedno izkušate zmedo in usodne spremembe, kar vas je morda pustilo z občutkom nelagodnosti in neprilagojenosti na nove razmere. Morda tudi sami še niste čisto prepričani, kje stojite in ali ste res na pravem mestu. Zdaj prihaja čas, ko vas bo nekdo razsvetlil in uredil vse potrebno glede premikov, ki se vam dogajajo. Čas je dober za pisanje, načrtovanje in ustvarjanje novega ... Poudarek je na načrtovanju, aktivni del šele prihaja. V tem času se bo veliko stvari v vašem življenju razjasnilo, da spregledate in res vidite, saj se boste tako lahko povezali s svojo osebno resnico. Čas bo za odstranitev rožnatih očal in peska iz oči. Ste na poti ustvarjalnosti, zato imate prav v tem obdobju na voljo ogromno ustvarjalno moč, da resnično zaživite s svojimi največjimi potenciali.

Obdobje vam prinaša nove odnose, novo delo: Lahko si uredite domače okolje natanko tako, kot si ga želite. Težko si boste še naprej tajili resnico, kajti čas je, da se ponovno povežete s kreativnostjo, z drznostjo, spontanostjo, z domišljijo, avanturo in zabavo.