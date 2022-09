Sporočilo ob koncu tedna …

Iz ljubezni rojeni in v ljubezen se na koncu vračate. Vse vmes pa je izkušanje, ustvarjanje nje. Čas je, da samo opazujete, kaj se dogaja okoli vas, ko drugi govorijo o vas stvari, ki niso le neresnične, ampak jih vzbuja njihov strah. Kmalu boste doživeli nekakšno ponovno rojstvo.

Zdaj imate priložnost, da popravite zmote preteklosti. Gradite dalje, sprejmite odgovornost in vedite, da bodo vaši načrti obrodili sad za naslednje generacije.

Razumeli boste, da ste močan bojevnik, bitje, katerega duh nikoli ne izgine, prav tako, kot se vaše edinstvenosti nikoli ne da popolnoma ujeti v besede ali slike. Nadaljujte in ponovno postavite svoje življenje na način, ki se vam zdi v tem trenutku nemogoč ali težak. Kar boste ustvarili zdaj, bo resnično izhajalo iz vas.

Morda bo trenutno vaš izziv iskanje doma ali gradnja nečesa novega – odnosa, poslovne poti, odločanje o družini. Izbirate, a morda niste prepričani. Morda je to zdaj vaš največji izziv in lahko ne bo šlo vse po načrtih. Poglejte v svojo zgodovino in preverite, ali se vam del zgodbe ponavlja, ali so igralci isti. Je zgodba enaka, se soočate s podobnim izzivom? Zdaj imate priložnost popraviti zmote preteklosti. Gradite dalje, sprejmite odgovornost in vedite, da bodo vaši načrti obrodili sadove za naslednje generacije. Dobro zasnovan načrt, jasna vizija, odločnost in odgovornost, ki jo morate sprejeti, vas vsekakor vodijo do cilja … Ne bojte se moči, ki jo občutite v sebi. Vedite, da se ta moč uporablja za dobro, za pomoč in ustvarjanje. Obkrožite se z ljudmi, ki delijo vaše vrednote in poglede na svet.

Dovolite svoji ljubezni, naj vam pomaga najti pogum, da se boste jasno soočili z izzivom, ki vas tako globoko razjeda v srcu. Povejte na glas. S tem ko se boste jasno in odkrito izražali, se bo izziv, s katerim se soočate že lep čas, razrešil v skladu z najvišjim dobrim za vas in vse vpletene. Zgradite si nekaj zase. Topel dom, kamor boste spadali, okolje, v katerem se boste lahko razvijali, odnos, v katerem boste lahko rasli tukaj in zdaj, za izpolnitev svojega namena in bodoče generacije.