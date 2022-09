Sporočilo ob koncu tedna …

Merkurjeva retrogradna faza vam pomaga odkrivati sporočila iz vaše podzavesti. Stvari, ki ste jih skrili ali ste se jih odločili pozabiti, se lahko vrnejo in vas prisilijo, da jih predelate. Še enkrat dobro preverite odnos in situacijo, v kateri ste se znašli. Ko boste delali iz dolžnosti do drugih, ne do sebe, boste ugotovili, da ste začeli izgubljati življenjsko silo, svojo moč. Ste zato morda nevede in nehote prekinili stik s sabo? Preverite. Zdaj je na vas, da začnete uporabljati vsa svoja čutila za opazovanje svojega telesa in počutja ter spoznate, kako vplivajo dogodki iz okolja na vas.

Kako slišite informacije, ki jih poslušate? Se vas dotaknejo? Reagirate? Se vznemirite? Ste v drami in ali morebiti takoj zatem preverjate tudi, kaj bodo rekli drugi ali kako se bodo odzvali? Se sploh še zanašate na svoje občutke ali se ves čas sprašujete in preverjate pri drugih, kaj bi morali storiti, da bi v očeh sveta in drugih spadali v sistem? In kaj če je na drugi strani prekomerno delo zgolj izgovor in mašilo za vse tisto, od česar v resnici bežite? Morda bežite od tišine, ki nastane, ko ste s sabo, in tistega trenutka, ko vas preplavijo vse glasne misli, ki jih zaradi dela nimate moči slišati? Morda je zdaj čas, da se malce ustavite, si vzamete trenutek zase in preverite svojo smer. Kam v resnici tako drvite in za čim se v resnici tako ženete? Je to res delo ali je delo izgovor, s katerim se zagovarjate in prikrivate svojo samoto, osamljenost in soočenje s sabo?

Zdaj morate imeti nadzor nad svojimi čuti, čustvi in notranjimi potenciali in jih usmerjati v pozitivne cilje, ki ste si jih zastavili. Ne pozabite, da so v tem mesecu retrogradni planeti povzročili, da se je vse nekako ustavilo in vas postavilo v proces bilance in opazovanja, kaj in kje ste. Negotovost, ki jo morda občutite sedaj, vas v bistvu opozarja, da stopite v svojo moč in bodite drzni.