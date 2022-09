Sporočilo ob koncu tedna …

Delo, delo in še enkrat delo, potem pa akcija, načrt, prožnost, zmožnost odpuščanja starega in vztrajnost. Čas, ki ga boste namenili sebi, bo nujno potreben, da boste šli lahko naprej. Ne vračajte se nazaj na stare poti. Razmislite. Odločite se.

Dovolite si izstopiti iz kroga poznanega. Povsod, kjer ni napredka in kamor ne spadate več, zaključite. Preteklost naj ostane, kjer je, ne odpirajte pa še novega poglavja, saj je čas namenjen vpogledu in čutenju. Vam je to sploh še znano? Kaj čutite? Kako se počutite? Tokrat prihaja čas, ko boste odprli novo knjigo življenja in začeli pisati novo poglavje. Zaključite staro in dopustite, da se premaknete naprej. Vztrajajte, delujte in bodite aktivni. Na poti pa sledite zdravi pameti, modrosti in zavedanju, da se dobro vedno vrača z dobrim.

Kar počnete sami drugim, bodo drugi počeli vam. To je univerzalni zakon. V tej karmični resnici ni krivde, saj se bo vse, kar oddajate, vrnilo k vam pomnoženo.

Vedite, da karkoli pošljete od sebe, se vam pomnoženo vrača. Namen ima energijo, enako kot misli, čustva in občutja. Zato boste tako, kot mislite, tudi kreirali in živeli. Kar sami počnete drugim, bodo drugi počeli vam. To je univerzalni zakon. Ne bojte se te resnice, glejte nanjo kot na vir svobode. V tej karmični resnici ni krivde, saj se bo vse, kar oddajate, vrnilo k vam pomnoženo. Nobenega drugega prostora ni, vse je eno. Ne odlašajte in se ne slepite. Odvrzite bremena, ki jih nosite, in sprejmite pomoč, ki je na poti resnice.

Sprejmite ljubezen, ki vas spremlja, bodri, nikoli ne obupa in vas vedno prebuja v resničnost trenutka tukaj in zdaj. Nehajte sanjati in se slepiti, čas je, da začnete delati iz sebe za sebe. Samo tako boste izpolnili tisti del v sebi, ki vam nenehno manjka. Zbudite se in bodite aktivni. Samo z namero tukaj in zdaj boste vsak trenutek bližje sanjam, ki jih v biti že živite. Verjamete? Zaupate? Dvomite? Zakaj? Je v vas praznina? Ta je pokazatelj uravnavanja. Čas je, da spustite in si drznete narediti korak, ki vas bo ponesel bližje k izpolnitvi hrepenenja vašega srca.