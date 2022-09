Sporočilo ob koncu tedna …

Končno se zavedate svoje situacije! Čas bo, da uredite neurejeno. Morda se že nekaj dni spravljate k pospravljanju, zlaganju, urejate in čistite predale, omare ... Čas bo idealen tudi za to, da pospravite podstrešje v svoji glavi. Na področju vrednot, partnerskih odnosov in inovativnih projektov boste doživljali izzive, zamude, odpovedi in zaplete. Komunikacija bo skoraj nemogoča. No, na preizkušnji bo vaša lastna vrednost, ali ste resnično v stiku s sabo in ali ste pospravili staro. Poskrbite zase, uredite prehrano, čas je idealen, da začnete biti fizično aktivni, prečistite telo in post...