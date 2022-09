Sporočilo ob koncu tedna …

Vaše življenje je in bo natanko takšno, kot ste se odločili, da bo. Novi svetovi se vam ponujajo ob spremembah in nove priložnosti se odpirajo v vas. Prepričajte se, da resnično čutite, kar čutite zdaj. Čutite svoje telo? Svoj dih? Svoje potrebe? Ali veste, kaj je dobro za vas in kaj potrebujete? Začnite s tem. Nehajte spraševati za nasvete, mnenja in smernice. Najprej začutite sebe. Bodite popolnoma prisotni v vsakem trenutku, tukaj in zdaj. Začutite …

Čas bo za pomembne spremembe, a pred njimi vas čaka pomembna odločitev, ki vam bo postavila smerokaz, kam in kako naprej, sicer bo naslednja preizkušnja veliko bolj usodna.

Ali sklepate ponovno kompromise? Ves navdih, ki ga prejemate, prihaja z božanskega mesta in govori o resnici. Ta ni le osebna, ampak tudi univerzalna ... Jo vidite? Čas bo za pomembne spremembe, a pred njimi vas čaka pomembna odločitev, ki vam bo postavila smerokaz, kam in kako naprej, sicer bo naslednja preizkušnja veliko bolj usodna. Morda je čas, da zapišete svoje zamisli, želje in jih pošljete z namenom v prostrano vesolje, da se uresničijo. Kaj želite zase, za svoj odnos, delo, kje želite biti, s kom, katere cilje imate?

Pred vami so življenjske odločitve, ki jih ne boste mogli več zanikati, vaša usoda je vezana na izbiro, ki je na vaši strani. In zdaj ... Spet izbirate staro, preverjeno in poznano ali se odločate zase in za resnico? Vsak da, ki ga izrečete sebi, je prispevek k lastni svobodi. Ta lahko boli, kajti premaknili se boste iz cone udobja lažne varnosti. A izziv in lekcija, ki jo boste usvojili, je odgovornost zase in svoje življenje. Sami kreirate sebe, skozi sebe, svoje misli in občutke, sočutje. Sočutje? Da, sočutje nas dela ljudi, da ostanemo človek človeku. Da nam je mar, da vam je mar. Zase. Za začetek bo dovolj.

Vse se začne pri vas, nas, pri meni, pri tebi in se potem razširi v vseh smereh časa in prostora. Ne blefirajte več. Bodite pristni, naravni, iskreni, objokani, jezni, žalostni, depresivni. Samo sprejmite se, to je najboljša odločitev zase. Vedite, da imate moč v življenju ustvariti, karkoli želite.