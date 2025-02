Sporočilo na valentinovo … (Suzy)

Ljubezen ni glasna, ni vsiljiva, ne zahteva, da jo opazimo – preprosto je. Prisotna je v pogledu, dotiku, tihih trenutkih, ko srce prepozna srce in se svet za trenutek ustavi. Ljubezen ni zgolj beseda, ki jo izrečemo – je občutek, ki ga nosimo, je stik, ki nas pomiri, je prisotnost, ki ne potrebuje razlage.

Je najgloblja oblika povezanosti, ko ni maske, ni strahu, ko lahko obstajamo prav takšni, kot smo. Ljubezen je milina, ki obdaja naša hrepenenja, je svetloba, ki preseže čas in prostor. Ko ljubimo, ne ljubimo le telesa, ne ljubimo le podobe – ljubimo bistvo nekoga.

Ljubezen je čutnost, ki ne potrebuje dramatičnih prizorov, temveč se rodi v preprostih trenutkih – v načinu, kako nekdo izgovori naše ime, tihem razumevanju, občutku, da smo varni in videni.

Ljubimo njegov glas, ki nam prinese mir, njegove roke, ki v sebi nosijo toplino doma, njegove oči, ki so kot odprta vrata v znano, varno pokrajino. Ljubezen je čutnost, ki ne potrebuje dramatičnih prizorov, temveč se rodi v preprostih trenutkih – v načinu, kako nekdo izgovori naše ime, v tihem razumevanju, občutku, da smo varni, da smo videni. V resničnem partnerstvu ljubezen ni le privlačnost, ni le želja – so spoštovanje, iskrenost, zavestna odločitev, da drug drugega nosimo skozi življenje.

Moški, ki ljubi, ne gradi zidov, temveč ustvari prostor, v katerem se ženska lahko izrazi v vsej svoji lepoti. Je zavetje, v katerem lahko razpre krila, je tiha moč, ki ji omogoča, da cveti. Ženska, ki je ljubljena, ne potrebuje dokazov, ne potrebuje zagotovil. V svojem srcu ve. Ker ljubezen ni v velikih obljubah, temveč v vsakodnevni prisotnosti. V dotikih, ki govorijo več kot besede. V nežnosti, ki ne pozna pogojev.

Ljubezen je harmonija – ples dveh duš, ki se prepletata v melodiji življenja. Naj bo to valentinovo priložnost, da se spomnimo, da ljubezen ni le dan na koledarju, ni le šopek vrtnic, ampak je način bivanja. Naj bo to dan, ko pogledamo vase in v svet okoli sebe ter si dovolimo začutiti to brezčasno, neskončno povezavo. Ker prava ljubezen ne potrebuje praznika. Prava ljubezen je.