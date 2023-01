Sporočila za Zemljo (FOTO)

Ob 130. obletnici rojstva Hermana Potočnika Noordunga so prav na njegov rojstni dan 22. decembra v Centru Noordung v Vitanju uprizorili multimedijski dogodek Sporočila za Zemljo, ki nas je popeljal v globine vesolja, kjer se nam nevsiljivo postavljajo vprašanja, ki še nimajo dokončnega odgovora: zakaj smo tukaj, kam gremo, kakšen je smisel življenja?

Predstava je nastala pod taktirko režiserke Svetlane Dramlić in scenarista Dušana Šarotarja ter je bila zasnovana kot notranji monolog sodobnega človeka ob pogledu na nočno nebo. Vsebino so navdihnili Noordungovi zapisi in razmišljanja v knjigi Problem vožnje po vesolju – Raketni motor. Spektakularna projekcija na stenah v čudovitem okroglem ambientu je prepletala vesoljske posnetke in poetsko besedilo. Skozi igro so prenašali sporočila za Zemljo in si privoščili enourno popotovanje po vesolju, kot si ga je zamislil Herman Potočnik in je aktualno še danes.

Na odru so nastopili vrhunska operna pevka Sabina Cvilak in svetovno znani klaritenist in skladatelj Goran Bojčevski, dramska igralca Petja Labovič in Liza Marijina ter Jerca Legan Cvikl in otroška igralca Luka in Inti. Za kostumografijo je poskrbel umetnik Rihard Bandelj s poslikavami telesa na osnovi štirih elementov: voda, zrak, zemlja in ogenj.

Operna diva Sabina Cvilak je navdušila z nastopom.

Med nastopajočimi so bili tudi otroci.

Imela je prav posebno opravo.

Prelepe projekcije so dogodek še oplemenitile.

Nastopila je tudi Jerca Legan Cvikl, ki je soustvarjala besedila in tudi asistirala produkciji.

