Na pragu novega leta se spominjamo spoznanj in lekcij, ki smo se jih naučili, hkrati pa z upanjem in pričakovanjem gledamo naprej. Ker se bodo izzivi na poti v novo dobo še nadaljevali, so vam lahko v pomoč nasveti in priporočila naših terapevtov in duhovnih učiteljev. Vsi poudarjajo, da ne smemo pozabiti, da sami ustvarjamo svoj svet in smo močnejši, kot si mislimo. Iztekajoče se leto je bilo zame izredno ekspanzivno, radostno in prizemljeno v najboljšem pomenu besede. Pokazalo mi je, da sta jasna namera o tem, kaj želim doživeti, ter globoko notranje zavedanje, da sem tega resnično vredna, ...