Klasične zaroke, da bi Zoran pred Barbaro pokleknil in ji nataknil zaročni prstan, nista imela. O tem, da se bosta poročila, sta se začela pogovarjati konec 1993., leto zatem pa sta načrt uresničila. »Pri poroki nisva komplicirala. To je bil najin dan, ko sva se odločila, da državi poveva, da že pet let živiva skupaj. Srečna sva bila, da sva ga delila s sorodniki in prijatelji. Pomembna sva bila midva in tisti, ki jih imava rada,« se spominja Barbara Lapajne Predin. »Poročila sva se tako, kot sva si želela. Pri obredu so bili navzoči starši ter brat in sestri, večer sva prež...