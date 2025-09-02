Spomini Virginie Giuffre: maščevanje iz onostranstva (Suzy)

V knjigarne prihaja knjiga Virginie Giuffre z naslovom Nikogaršnja deklica: Spomini na preživetje, zlorabe in boj za pravico. Izšla bo oktobra in bo vsebovala podrobnosti o avtoričinem življenju v primežu Jeffreyja Epsteina ter o domnevnih zlorabah princa Andrewa. Ena najbolj znanih preživelih žrtev diskreditiranega finančnika je trdila, da jo je Epstein, ko je bila stara 17 let, trikrat prisilil v spolne odnose s princem.

Pri založbi, ki bo knjigo izdala, pojasnjujejo, da je avtorica tri tedne pred smrtjo zapisala, da želi, da bi delo v vsakem primeru izšlo. Pozornost bo vzbudilo tudi zaradi izjav Ghislaine Maxwell, Epsteinove zvodnice, ki je v novem pričanju trdila, da so spolnega predatorja poskušali spraviti na zmenek s princeso Diano. Maxwellova, ki zaradi novačenja mladoletnih deklet za Epsteinove spolne zlorabe prestaja 20-letno zaporno kazen, je dejala, da je pokojni pedofil srečal princeso na odmevnem dogodku v Londonu, ki ga je organizirala ena od Dianinih bližnjih prijateljic.