PRIHAJA NJENA KNJIGA

Spomini Virginie Giuffre: maščevanje iz onostranstva (Suzy)

Pri založbi, ki bo knjigo izdala, pojasnjujejo, da je avtorica tri tedne pred smrtjo zapisala, da želi, da bi delo v vsakem primeru izšlo.
Fotografija: Njena knjiga bo izšla približno pol leta po tem, ko je na svojem domu v Avstraliji, stara 41 let, storila samomor.
Njena knjiga bo izšla približno pol leta po tem, ko je na svojem domu v Avstraliji, stara 41 let, storila samomor.

02.09.2025 ob 21:00
02.09.2025 ob 21:00

V knjigarne prihaja knjiga Virginie Giuffre z naslovom Nikogaršnja deklica: Spomini na preživetje, zlorabe in boj za pravico. Izšla bo oktobra in bo vsebovala podrobnosti o avtoričinem življenju v primežu Jeffreyja Epsteina ter o domnevnih zlorabah princa Andrewa. Ena najbolj znanih preživelih žrtev diskreditiranega finančnika je trdila, da jo je Epstein, ko je bila stara 17 let, trikrat prisilil v spolne odnose s princem.

Pri založbi, ki bo knjigo izdala, pojasnjujejo, da je avtorica tri tedne pred smrtjo zapisala, da želi, da bi delo v vsakem primeru izšlo. Pozornost bo vzbudilo tudi zaradi izjav Ghislaine Maxwell, Epsteinove zvodnice, ki je v novem pričanju trdila, da so spolnega predatorja poskušali spraviti na zmenek s princeso Diano. Maxwellova, ki zaradi novačenja mladoletnih deklet za Epsteinove spolne zlorabe prestaja 20-letno zaporno kazen, je dejala, da je pokojni pedofil srečal princeso na odmevnem dogodku v Londonu, ki ga je organizirala ena od Dianinih bližnjih prijateljic.

Princ Andrew je z Virginio februarja 2022 sklenil poravnavo in privolil v izplačilo več milijonov dolarjev, ni pa priznal krivde.
Princ Andrew je z Virginio februarja 2022 sklenil poravnavo in privolil v izplačilo več milijonov dolarjev, ni pa priznal krivde.

