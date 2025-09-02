PRVI ŠOLSKI DAN

Spomini Tina Vodopivca: indijanček ga je razočaral (Suzy)

Niti malo ni bil podoben tistemu, ki si ga je predstavljal, pravi.
Fotografija: Komik se veseli novega obdobja.
Komik se veseli novega obdobja.

A. K., Foto: Matej Pušnik
02.09.2025 ob 13:00
A. K., Foto: Matej Pušnik
02.09.2025 ob 13:00

Tin Vodopivec in Urška Majdič s prvim septembrom znova prestopata prag osnovne šole. Prvi razred bo namreč začel obiskovati njun sin Kris Maj. »Poletje je kar poletelo mimo in zdi se mi, da je bilo še včeraj morje premrzlo za kopanje, zdaj pa že odštevamo ure do začetka šole. Občutek imam, da se sin zelo veseli novih dogodivščin in verjetno mene še najbolj stiska v želodcu,« je iskren standup komik.

Ob tej prelomnici se spominja svojega prvega šolskega dne. »Bilo je precej divje. Preselili smo se iz Krškega v Kranj in zame je bilo vse novo – okolje, obrazi, svet. Takrat sem prvič poskusil sladico naše mladosti, indijančka, in bil zelo razočaran. Niti malo ni bil podoben tistemu, ki sem si ga predstavljal jaz, torej s perjem in lokom,« se zasmeji. Ob tem nam je še zaupal, da je decembra lani nastopal za zaposlene na šoli, ki jo bo obiskoval njegov sin. »Glede na to, da je bil odziv dober, imam občutek, da bo Kris Maj užival. Šola je prestala moj test,« se še namuzne.

