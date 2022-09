Spomini Saše Broz: Dedek me je podpiral

V SNG Maribor so pred kratkim premierno predstavili Rdečo kapuco, ki govori o Kapici današnjega časa, ki se sooča z izzivi tega sveta. Tudi babica, ki nastopi v predstavi, ima svojo zgodbo, prav babica režiserke Saše Broz pa je tista, ki jo je z Mariborom za vedno povezala. Mariborčanka Herta Haas je bila namreč druga žena Josipa Broza - Tita, ki je umrl, ko je imela Saša 12 let, v njenem spominu pa je še kako živ. »V gledališču ime in priimek ne pomenita veliko,« je povedala v intervjuju za Nedelo. »Ne moreš dobiti novega projekta na podlagi priimka, in to je dobro. Kar lahko dobiš, je več medijskega prostora, kar je tudi dobrodošlo.« Najtežje zanjo pa je bilo doseči, da so jo začeli spremljati zaradi njenega dela, ne zaradi priimka. A to ne pomeni, da ji je slavno ime v breme.

Na dedka ima zelo tople spomine.

»Pustite malo, naj dela, kar želi!«

Saša je bila obetavna baletka, ki se je na prvi pogled zaljubila v oder in ta čudoviti umetniški izraz, ko je na televiziji prvič zagledala Labodje jezero iz Bolšoj teatra z Majo Plisecko. »Imela sem tri leta. Ljubezen je brezpogojna in še traja, čeprav sem baletne čevlje že zdavnaj pospravila.« V baletno dvorano je tako vstopila že zelo zgodaj. »Polno krvavih žuljev je potrebnih za trenutek zadovoljstva gibanja,« se spominja. Starši je pri njeni izbiri sprva niso podpirali, dedek pa vedno. »Res je podpora staršev na začetku manjkala, ampak z leti so me tako oni kot dedek podpirali.« Zaradi poškodbe v Moskvi pa je pri skoraj osemnajstih baletne čeveljce obesila na klin in se odločila za študij režije.

Spremljala ga je marsikje, pogosto tudi na Brionih.

Dedku se pokloni ob vsaki obletnici smrti in na instagramu z veseljem deli fotografije, ki so nastale, ko je bila še deklica. »Pustite malo, naj dela, kar želi,« je ves čas govoril. »Hvala ti za te besede. Še naprej bom delala po svoje!« pravi danes.