Spomini na drugačne zime: naj spet zapade pol metra snega! (Suzy)

Zbujamo se v mrzla jutra, vendar marsikje o snegu ni ne duha ne sluha. Vsaj v času zimskih počitnic, ki so nekoč veljale za pravo doživetje med šolarji, bi se razveselili več pravega kot umetnega snega na smučiščih.

Kako se drugačnih časov, ko je zima znala pokazati svojo moč, mladina pa je ustvarjala nepozabne spomine, spominjajo znani Slovenci?

David Urankar se z velikim nasmehom spominja užitkov na snegu. »Na sosedovem klancu smo se med jablano in hruško smučali in sankali, teptali sneg in gradili igluje ter v šoli kravžljali živce učiteljem s snežnimi bitkami in kepanjem.« Z ženo Ajdo sta velika ljubitelja zime. »Trudiva se, da bi tudi najina sinova uživala v zasneženi pokrajini. Zato gremo vsako zimo za počitnice in kakšen konec tedna v sosednjo Avstrijo, kjer s snegom še ni težav, in res uživamo.«

Klemen Bučan je prve smuči zlomil pri komaj štirih letih. »Zimske počitnice sem vedno bolj nestrpno čakal kot poletne, saj sem šel takrat s starši za en teden na Roglo. Tam sem spoznal odlično ekipo in obiskalo me je celo nekaj prijateljev z Gorenjske. To je bilo nepozabno doživetje, tako na smučišču kot zvečer v hotelski diskoteki. Nikoli ne bom pozabil, kako smo se vozili kar po gozdu na Jurgovem in divje deskali na snegu. Tega je bilo vedno obilo, tudi meter in pol. Če ga je bilo le kakšnih 70 centimetrov, je bilo to malo. Danes denimo lahko o takšni količini le sanjamo.«

»Ko nisi več v osnovni šoli, ti občutki kar nekako izginejo. Spomini iz osnovne šole so čudoviti, takrat smo imeli sneg povsod in več mesecev zapored. Z očetom in mamo sem takrat redno obiskoval smučišče Vogel, kjer smo resnično uživali,« pravi Dejan Dogaja. »Pogrešam čase, ko je bilo veliko snega in zimskega vzdušja, saj se mi zdi, da se takrat čas nekako ustavi. Na cesti namreč ni toliko ljudi, kar prispeva k zimski idili. Želim si, da bi moji otroci nekega dne doživeli zimo z vsaj pol metra snega pred hišo,« je iskren.

Tanja Žagar se z velikim nasmehom spominja zim, ko je bila deklica. »Mama in oče nista smučala, a smo se po strminah spuščali s sankami, se kepali, gradili snežake in igluje. Spomnim se neizmernega veselja, ko sem se kot otrok zbudila in zagledala snežinke. Ko je zapadel prvi sneg, smo bili v trenutku vsi otroci zunaj. Sicer smo bili v času otroštva tako ali tako nenehno zunaj, ne glede na letni čas,« se zasmeji. Zaupa nam še zimsko anekdoto, ko je v osnovni šoli v Logatcu poučevala pevski zbor. »Zapadel je sneg in z učenci smo se kepali pred šolo. V nekem trenutku sem padla in si strgala hlače, učenci so se tako smejali, da so se držali za trebuhe. Jaz tudi,« se namuzne.