Spomini Miše Molk: njena mami in oče

Mišin oče je bil sicer strog, a zelo ljubezniv.

Molkova se je zahvalila mami, da jo je poslala v življenje.

Brskanje po družinskem albumu se pogosto prelevi v obujanje spominov na ljubljene. To je izkusila tudi, ko je naletela na črno-beli fotografiji očeta in mame. Ob tem je povedala, da se je njena mamavselej trudila, da bi jo razumela, in ji celo pustila odprt balkon, da je lahko zvečer splezala domov.»Oči je bil tisti, ki je uvajal disciplino, torej zgodaj spat, da bomo zjutraj polni moči in ustvarjalni. V resnici ga je skrbelo, kje se potikam, a se je sčasoma tudi on omehčal. Se spomnim najinega srečanja enkrat proti jutru. On si je že zavezoval kravato, ko sem jaz s čevlji v rokah, da se ja ne bi slišalo mojega prihoda, odprla vrata. Bilo je pozimi in edino, kar mu je med vrati uspelo reči, je bilo, če je zunaj kaj poledenelo,« nam zaupa navihano prigodo iz mladosti in nas očara s fotografsko podobo svojih lepih staršev.