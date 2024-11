Spomin na te znane bo živel večno (Suzy)

Smrt ni konec. Je pripoved o življenju, ki prinaša pridih večnosti in neskončno lepih spominov. Ti nas kljub izgubi za vedno povezujejo s tistimi, ki jih ni več. Odšli so prezgodaj in nenadno, a prav vsi so se s karizmo, delom in zapuščino zapisali v naša srca in misli.