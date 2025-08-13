Spomin na Simpatije: vrača se priljubljeni televizijski par (Suzy)

Katie Holmes in Joshua Jackson se po več kot 20 letih vračata kot par, tokrat v trilogiji Happy Hours. Javnost je nad ponovnim sodelovanjem zaljubljencev iz najstniške serije Simpatije navdušena in fotografije s snemanja so sprožile val nostalgije ter pozitivnih komentarjev na družabnih omrežjih.

Oba zvezdnika poudarjata, da nista v romantični zvezi, a je med njima globoko spoštovanje ter ju veže močna igralska kemija. Projekt raziskuje zrelo ljubezen, izgubo in ponovno povezanost ter predstavlja nove poglede na pretekla čustva.

Holmesova je dejala, da je sodelovanje z nekdanjim soigralcem lahkotno in polno zaupanja, Jackson pa je dodal, da gre za priložnost, ki se ne zgodi pogosto. Happy Hours ni le film, temveč čustveno srečanje preteklosti in sedanjosti.

Uradni datum premiere filmov še ni znan, pričakujejo, da bo prvi del trilogije prišel na platna naslednje leto v poletnih mesecih, kmalu naj bi mu sledila drugi in tretji del.