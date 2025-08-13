Spodbudnica: Se vedno znova začenjate gibati in hitro odnehate? (Suzy)

Eden izmed pogostih 'športov' med ljudmi je žal tudi, da se zaženemo, začnemo, po navadi pretiravamo in potem še hitreje obupamo. Če se najdete v prebranem, vas lahko potolažim, da niste edini. Ampak žal vam ta tolažba ne bo veliko pomagala pri tem, da bi za telo gibalno poskrbeli tako, kot si zasluži.

Statistika pravi nekako takole: okoli 30 odstotkov ljudi se giba dokaj redno. (Tukaj poudarjam, da je lahko pretiravanje v športu enako škodljivo kot njegovo pomanjkanje.) Okoli 30 odstotkov ljudi se nikoli ne giba. Večina preostalih začenja in preneha – in ta ciklus ponavlja. Pogosto nas začarani krog moti in ne znamo ali ga ne zmoremo prekiniti, izstopiti iz njega. Prehitro lahko dobimo občutek, da se sploh ne da.

Tukaj nastopim sama kot strokovnjakinja, ki vam lahko povem, da se da. Ni enostavno, ni lahko, ni preprosto. Ampak se da. Najprej sem sama živi dokaz za to, saj se kljub avtoimuni bolezni, ki je z mano 23 let, redno gibam, večino časa dobro počutim in skrbim tudi za druge. Dokaz, da se da, so tudi vse moje stranke, ki so sledile določenim metodam in protokolom in so danes zadovoljne s svojim življenjem, zdravjem in gibanjem.

Kaj moramo torej narediti, da prekinemo uroke negibanja? Nasvete sem strnila v 3 glavne točke:

Za redno gibanje moramo biti naspani in spočiti.

Po zadnjih raziskavah, ki sem jih ujela na spomladanski konferenci o spanju, se med ljudmi kaže trend slabega spanja. Ne gre samo za občasno ali kronično nespečnost, nezmožnost zaspati, zbujanje ponoči … Strokovnjake veliko bolj skrbi, da ljudje spimo premalo. Če spite manj kot 6 ur, je to dolgoročno zdravju izredno škodljivo. Spati moramo ponoči, v temi, hladnem prostoru, miru, tišini, in to vsaj 7 ur. Za ženske je priporočljivo vsaj 8 ur. Če nismo naspani, nimamo energije za gibanje, znanstveno je celo dokazano, da zaradi tega posegamo po nezdravi prehrani.

Ko začnemo, moramo začeti z zelo malo, da bomo vztrajali.

Večina neuspehov pri uvajanju navade rednega gibanja je posledica napačnega začetka. Napačen začetek pomeni pretežko gibanje, preveč gibanja, gibanje, ki mu niste kos … Če se želite začeti redno gibati, a ste zdaj z gibanjem na nuli ali v minusu, morate začeti izredno počasi, z zelo malo gibanja, z zelo enostavnimi in lahkimi vajami. Naša glava potrebuje občutek in izkušnjo, da zmore. Če si zadamo preveč, glava misli, da ne zmoremo, in obupamo, še preden smo sploh dobro začeli. Ko imamo izkušnjo, da zmoremo, nas to motivira, da vztrajamo.

Za redno gibanje potrebujemo disciplino bolj kot motivacijo.

Ko vidimo, da zmoremo, nam to pomaga vztrajati. Uspeh, da nekaj zmoremo, pomeni notranjo motivacijo. Včasih potrebujemo zunanjo, v obliki nagrade ali darila. Zunanja motivacija je odlična metoda, ko potrebujemo to spodbudo. Sama se vedno nagradim in k temu spodbujam tudi stranke, ko imajo za seboj uspešni gibalni mesec. A dolgoročno bo samo motivacija premalo. Njena narava je, da slej ko prej pade. Kaj potem? Takrat nastopi čas za disciplino. In ta pri rednem gibanju ni nič drugačna od discipline umivanja zob, pitja tekočine, hranjena, spanja itn.

Gibanje je tako nujno potrebno za telo, da sploh ne bi smelo biti razprave o tem, ali ga potrebujemo ali ne. Za gibanje namreč ni nadomestila. Ne v obliki zdravil ne v čemerkoli drugem. In ne glede na razvoj umetne inteligence, tudi ta ne bo mogla telovaditi namesto vas.

Vse, ki ste se zdaj začeli gibati od začetka ali celo iz minusa, vabim, da poskusite 8-minutno preprosto vadnico in tako začnete.

Dobite jo na tej povezavi: tanjazelj.si/brezplacna-vadnica-suzy/ ali prek QR-kode