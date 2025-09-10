Spodbudnica: Na telesu se vse vidi (Suzy)

Prav vse, kar naredimo zase, se nekje pozna. A pozna se tudi vse, česar ne naredimo, ko bi morali. Zato vam danes na začetku zaupam nekaj osebnega. Veste, kdaj meni ljudje rečejo, da sem videti dobro? Ko sem v dobri telesni pripravljenosti. To, kako sem videti, ni moj glavni motiv, da se redno gibam. Vesela sem pohvale, a glavni razlog, da se ukvarjam s sabo, je zdravje. Dobro počutje. Občutek, da nekaj zmorem. Da se ne počutim zanič, ampak da se počutim fit, zmagovalno.

In vem, da je fit pripravljenost lahko moja največja supermoč za spopadanje z vsem, kar mi življenje prinaša. Zato tudi zelo dobro vem, tako iz svojih kot iz izkušenj pri delu z ljudmi, da lahko s telesa preberem, kako skrbite zase. Na telesu se vse vidi. Telo vse pokaže in pove. Zato je na mestu vprašanje: Ali ga poslušamo? Ali ga slišimo? Ali ga upoštevamo?

Če v tem trenutku nimate večjih težav, najbrž ga. Če imate veliko različnih težav, ga najbrž upoštevate, slišite in poslušate premalo. Dobra novica je: tega se lahko kadar koli naučimo!

Vabim vas, da skupaj z mano naredite posebno vajo. Usedite se tako, da vam bo udobno. Hrbet naslonite nazaj. Zaprite oči in naredite od pet do deset dolgih globokih vdihov in izdihov. Nato dihanje umirite. Šele potem si iskreno povejte, kje ste zdaj z rednim gibanjem, s počitkom, s tem, da res lepo skrbite zase.

Če ste zadovoljni, si čestitajte, zaploskajte, zavriskajte! Če niste, začnite zdaj. Vstanite, pretegnite telo, naredite predklon, razgibajte sklepe, naredite kak počep, pojdite na sprehod, pojdite zgodaj v posteljo, preberite dobro knjigo, poslušajte kak izobraževalni podkast … Samo ne čakajte na jutri, na začetek meseca, na novo leto, na novo sezono, da otroci končajo šolo, da zaključite projekt ... Začnite ZDAJ!

Redno gibanje nudi toliko prednosti, da je neumno, če se ne gibamo redno. In ko ženska vstopi v obdobje predmenopavze in menopavze, je gibanje na koncu edina naravna metoda, ki nam ostane v borbi proti neizogibnim procesom staranja.

Verjamem, da si vsak od nas želi sam obuti nogavice pri osemdesetih in biti čim bolj samostojen. Ampak ali bomo to tudi dosegli, je odvisno od tega, kaj s svojim telesom počnemo danes. Zato moramo o tem razmišljati vnaprej. Danes si z vsem, kar naredimo zase (in česar ne), gradimo svoje prihodnje telo.

Če potrebujete pri oblikovanju novih navad rednega gibanja pomoč, vam lahko pri tem pomagam. Za vse ženske 40 +, ki se zdaj ne gibate redno, pripravljam začetni spletni tečaj pilatesa. Za bralke Suzy sem pripravila posebno kodo, s katero lahko tečaj kupite z 20-odstotnim popustom.

Vsak od nas lahko zdaj takoj naredi nekaj za svoje telo. Spodbujam vas, da se do svojega telesa obnašate odraslo in odgovorno.

Tečaj lahko kupite na www.tanjazelj.si/zacetni-pilates-tecaj/ ali prek QR-kode s kodo za 20-odstotni popust: SUZY20.

Tanja Želj Zupančič, univ. dipl. profesorica športne vzgoje, trenerka pilatesa in ambasadorka samostojnega obuvanja nogavic pri 80 letih, Foto osebni arhiv, UI