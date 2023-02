Februar je mesec ljubezni, zato je na mestu, da vse spomnim, kako zelo pomembna je ljubezen do sebe in svojega telesa. Na hitro se nam zdi, da dobro skrbimo zase. Da smo še kar dobro. Da bi lahko bilo še slabše. Ko slišimo kakšno težko zgodbo o boleznih ali poškodbah, si morda mislimo, da še dobro, da se to ni zgodilo nam. Vedno lahko najdemo razlog, da smo v redu, ker so drugi še slabše. A vabim vas, da pomislite, kako bolje bi lahko bili od tega trenutka dalje. Kako bolje bi se počutili, če bi se raztegnili, razgibali, naredili kakšno vajo za moč. Kako bolje bi se počutili, če bi se ulegli,...