Spodbudnica: Kako fit so vaša stopala? (Suzy)

Stopala so za nas, učitelje gibanja, vhodni element v telo. A pri delu z ljudmi opažam, da nas začnejo zanimati, šele ko imamo z njimi težave ali bolečine. Pa ne govorim o glivicah, vraščenih nohtih, popokanih petah … Ne, želela bi poudariti, da do težav, kot so: Hallux valgus, Hallux rigidus, artritis v drobnih sklepih, kladivasti prsti, ploščato stopalo, plantarni fascitis nikoli ne pride čez noč, ampak si večino teh težav pridelujemo počasi v življenju. Pomembna je preventiva Težava, ki jo imamo gibalni učitelji in terapevti, je, da ko že imamo eno od težjih diagnoz stopal, bistveno težje...