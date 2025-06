Spodbudnica: Kaj zares pomeni skrb zase? (Suzy)

Skrb zase je zelo široko področje in je v zadnjem času zagotovo tudi naraščajoči trend. Malo zaradi tega, ker so trendi vedno zanimivi. A se mi zdi, da veliko tudi zato, ker živimo tako hitro in nas določene težave prisilijo, da moramo na neki način začeti skrbeti zase. A bolj kot opazujem hitrost, s katero drvimo skozi življenje, bolj opažam, da tudi sama velikokrat samo mislim, da delam na sebi, v resnici pa se sploh ne poglobim v to. Ker nimam časa. Ker se mi mudi naprej. Ker ... itak je vedno kaj. Da se umirim, sem šla v minulem letu že trikrat v tišino. Najprej sem bila radovedna, ali bo...