Spletke, laži in sovraštvo

Brutalno obračunavanje britanskih taloidov, ki jih podpira kraljeva Firma, se nadaljuje.

Noseča Meghan in Harry sta z izpovedjo svoje resnice pridobila še več privržencev.

Ujetniki kraljevega sistema še vedno molčijo.

Odvisna od davkoplačevalcev in občudovalcev preteklosti otoška monarhija premeteno vzdržuje simbol ideala, moči, moralne avtoritete in sentimentalne pravljične utopije. Vse to se je zamajalo, ko sta princinv intervjuju zizpostavila svojo plat zgodbe in razodela, da sta bila v resnici prisiljena zapustiti britanski dvor.S tem sta prekinila tradicijo, da se peripetij z dvora ne komentira v javnosti, in zatresla mrežo moči v kraljevih krogih. Ta se namreč deli na tako imenovano Firmo, kot pravijo britanski monarhiji, in kraljevo družino kot tako. Zdi se, da je vrhovna poglavarka obeh še vedno kraljica, kajti njena podoba je esenca celotnega imperija. Prav z ohranjanjem zgodbe o superbabici namreč skrbijo za prispevek v državno blagajno, saj se zdi, da je vse, kar se proda pod simbolom krone, vredno več kot resnica. Resnični odločevalci pa so vseeno drugi vplivni člani družine in predstavniki Firme, med njimi je najpomembnejši prestolonaslednik princV nebo vpijoče je namreč ne le razkritje, da kraljica ne odloča o vsem sama, ampak tudi, da Harry in Meghan nikoli nista nameravala zapustiti kraljeve družine, kar so jima pripisovali tabloidi, ampak sta bila v to prisiljena. Prav britanski mediji so namreč igrali veliko vlogo pri javnem razvrednotenju in blatenju ameriške igralke. Toda resnica je po besedah mladega para ravno obratna, čemur prikimavajo tudi poznavalci britanskih medijev, saj poznajo neizprosno, celo krvoločno naravo tamkajšnjega sistema.Preprečiti želi ponavljanje mamine usodePrinc Harry je zanetil še en požar, ko je razkrinkal, da kraljeva družina zelo pretkano sodeluje s tabloidi na Otoku – za naklonjeno pisanje o določenih družinskih članih se jim monarhija tudi oddolži. Najraje pa se v Firmi seveda izognejo javnim razpravam in pojasnjevanju, zato pogosto uberejo pravilo molčečnosti, s katerim marsikaj pometejo pod preprogo ali pa s pomočjo medijev izkrivljajo resnico ter očrnijo osebo, ki jim gre v danem trenutku še posebno v nos.Takšna manipulacija je bila usodna za kraljico ljudskih src, princeso, eno najbolj tragičnih junakinj navidezno popolne kraljeve pravljice, katere greh je bil, da se je nepričakovano povzpela med najbolj oboževane osebnosti britanske kraljeve družine in zasenčila celo kraljico ter njenega moža. Z njeno smrtjo pa je na dvor padla velika senca dvoma, prezgodnja materina smrt pa je globoko zaznamovala sinovain Harryja.Starejši, za katerega Harry pravi, da je ujet v svojo vlogo, si kot drugi v vrsti za prestol ni smel privoščiti napak in biti zgled popolnosti. Mlajšega Harryja pa je Dianina smrt globoko pretresla, da se je nekaj časa spopadal tudi z duševnimi težavami in iskal različne načine, kako bi se lahko uveljavil in začrtal svojo pot. Brata sta bila zaradi skupne tragične izkušnje tesno povezana, a sta se v zadnjih letih oddaljila, k čemur je dodala svoje še poroka z Meghan. Čeprav je bila poroka mladega para ena najbolje spremljanih ceremonij vseh časov, za nameček pa je bila njuna prva skupna turneja po Avstraliji in nekaterih deželah Commonwealtha velikanski uspeh, so se začenjale videti prve razpoke v odnosu z družino, vedno glasneje pa smo slišali, da si želita početi stvari drugače, modernejše, po svoje. Američanka mešane krvi je tako postala nov obraz kraljeve družine in Firme, s tem pa tudi nova grožnja v boju za priljubljenost, tako kot Diana, sta povedala v intervjuju. Strta od vsega je prosila za psihološko pomoč, a so ji to odsvetovali, češ da bi lahko s tem ogrozila ugled dvora.Oprah je priznala, da so jo zaradi tega v času nosečnosti začele spreletavati samomorilske misli: "Nisem hotela več živeti. Sram me je bilo priznati to Harryju, a vedela sem, da bom to storila, če o tem ne bom spregovorila." Na srečo je Harry preprečil, da bi se ponovila usoda njegove matere, kar je tudi razlog, da je svojo mlado družino preselil v Kanado. Medtem ko so se mediji razpisali, da sta 'ta mlada dva' preveč samosvoja in da sta 'dala dvoru odpoved' za kraljičinim hrbtom, s čimer sta jo namerno prizadela, sta sama čutila, da je to njuna edina rešitev.Čista kraljeva kriZa nekatere junaka, za goreče kraljeve privržence pa izdajalca Maghan in Harry sta v odmevnem pogovoru razkrila tudi, da je njun sinob rojstvu brez utemeljene razlage ostal brez plemiškega naziva, predvsem pa varovanja, ki bi mu ob tem pripadalo. Varnostni pomisleki so bili tudi eden izmed glavnih razlogov, da njegove prve fotografije niso nastale pred bolnišnico, kot smo bili vajeni od njegovih bratrancev in sestričen.Najbolj boleče pa je bilo razkritje o problematiziranju morebitnega odtenka njegove kože. Meghan je namreč razkrila, da so se o tem v družini pogovarjali s Harryjem za njenim hrbtom, ko je bila noseča. Ob tem sta poudarila ironijo, da je več kot 60 odstotkov prebivalstva nekdanjih britanskih kolonij mešane krvi in da bi morala monarhija ceniti in izkoristiti potencial, ki ga predstavlja njun rasno mešan zakon. Toda po kraljevih hodnikih se raje posvečajo rasizmu, predvsem neimenovana oseba iz ožjega kroga, ki pa je Harry ni želel imenovati.Kraljica se je na njun vroči intervju že odzvala in v kratki izjavi za javnost komentirala, da bodo kljub selitvi v Kalifornijo vselej del njene družine. S tem je prekršila pravilo molčečnosti in poskušala rešiti, kar se še rešiti da. Mediji so s tem dobili novo sago, javnost pa se po pričakovanjih odloča, na katero stran se bo postavila.