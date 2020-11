Spet služba za milijon dolarjev

V Iraku je cenjen in spoštovan.

Pandemija je močno spremenila tudi svet športa. Tiste tekme, ki so, se še vedno igrajo brez gledalcev, pa tudi športniki in njihovi trenerji delujejo v posebnih razmerah. Nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentanceže nekaj časa uspehe dosega s klubom iz Iraka.Zaradi karantene se je spomladi moral vrniti domov, toplejši del leta sta tako z ženo Romano preživela v svoji hiši ob morju v hrvaški Istri, kjer sta poleti tudi praznovala njen 50. rojstni dan, sinovo poroko in rojstvo vnuka. Nedavno pa se je Srečko vrnil v Irak, kjer za svoje delo vsako leto prejme zajetno plačo – okrogel milijon dolarjev. Tam je je cenjen in spoštovan trener, menda pa ga snubijo tudi v sosednjem Iranu.Še posebno sta jim všeč njegova skromnost in delavnost. Srečku je bilo težko spakirati kovčke in oditi na pot tudi zato, ker je doma pustil ženo Romano, vesel pa je bil vsakega trenutka z vnukom.