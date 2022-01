Špela Perc: Vsaka bolezen ima ogromno vrat

Življenje pa ji od takrat ni prizanašalo, pač pa ji je postreglo z veliko preobrati, izzivi, bolečimi udarci in lepimi spremembami. Izgubila je ljubljeno mamo, pridobila novo domovino in odkrila novo, drugačno strast do zdravja. Danes je tako specialistka holistične integrativne medicine, poudarja moč misli in zdravstvene demokracije. Predvsem pa je topla, srčna ženska, katere iskreni nasmešek te preprosto razoroži. Zdravje je imelo v njihovi hiši od nekdaj velik pomen. Tako mama kot oče sta bila zdravnika in oba odprta za drugačne pristope k zdravljenju. »Ko sem bila še zelo mlada, je ...