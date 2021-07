Špela Močnik: poroka na čakanju

Voditeljica Špela Močnik je vesela, da je srečna tako v poslu – z užitkom vodi oddajo Dobro jutro – kot tudi zasebno. S postavnim Davidom sta se že pred leti lepo ujela, dobro se razumejo tudi njuni otroci. David jo je pred časom zaprosil za roko. Poroko sta si že dolgo želela, a tako kot mnogim bodočim mladoporočencem jima jo je zagodla epidemija. »Tale korona nama ne gre ravno na roko. Sprva sva poroko nameravala pripraviti junija, a je bilo, kot je bilo, nato jeseni, a se tudi to izmika. Vendar nisva vrgla puške v koruzo. Na morju sem si že izbrala tri mogoče lokacije, in ko se ukrepi ne bodo spreminjali iz dneva v dan, se bova odločila, da izpeljeva najlepši dan v življenju,« pravi Špela in dodaja, da ne spada med tiste neveste, ki bi leto ali več preživele v pripravah na poroko. Njena bo predvsem dobra zabava za prijatelje, za to pa, meni, ne potrebuje več kot mesec dni časa za organizacijo. Želi si, da bi čim prej minile grožnje z ukrepi, do takrat pa si bosta z izbrancem privoščila dopust – bila sta že na Siciliji, na Kornatih, zdaj pa ju čaka še potepanje z avtodomom.

