Špela in Magda Grošelj: Zdaj se spet dobro slišita (FOTO)

Vez med materjo in hčerko je močna, in kadar se pojavi kakšna prepreka, združita moči in jo premagata. Tako sta se lotili tudi težave s sluhom, ki so pri nekaterih v zavidljivem starostnem obdobju lahko prava nadloga. Da je Špela zlata hčerka, smo se lahko že neštetokrat prepričali, saj bi dala vse na svetu, da svoji ljubljeni mami Magdi ne bi otežila življenja. Že kot punčka je bila pridna in marljiva, ob dobri vzgoji pa je odrasla v odgovorno žensko. Še vedno si skočita v lase »Načeloma se odlično razumeva in se imava res radi. Ampak pridejo tudi trenutki, ko si znava skočiti v las...