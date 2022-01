Špela Grošelj se je odzvala na govorice, da se seli v tujino

Pred dnevi so kot strela z jasnega po spletu zaokrožile govorice, da naj bi pevka Špela Grošelj za vedno zapustila rodno grudo in s srčnim izbrancem, o katerem je še vedno skrivnostna, ušla v tujino.

Špela, ki si je pred kratkim vzela premor od družabnih omrežij, ob tem pa priznala, da ji je to izjemno koristilo, se je odločila dolgim jezikom jasno in glasno sporočiti, da se v tujino zagotovo ne seli, si bo pa v sončnih krajih v bližnji prihodnosti zagotovo nabirala novih moči. »Seveda bom odpotovala v tujino, v Azijo, a je potovanje, ki je bilo predvideno za januar, zaradi trenutne situacije za nekaj tednov prestavljeno,« pravi Špela, ki je brez dlake na jeziku priznala, da ji gredo takšna natolcevanja grozno na živce, saj jo je klical celo oče in jo vprašal, ali se resnično seli na drug konec sveta.

»Nikamor ne grem,« se še zasmeji Špela, ki se zna v še tako neprijetni situaciji pošaliti na svoj račun.