Spartan City Ljubljana: zadnji počitniški izziv (Suzy)

Globalno najbolj priljubljena serija tekov z ovirami (oviratlonov) se je pri nas po izvedbah v Kranjski Gori, Planici in na Bledu že dobro uveljavila, ljubljanska pa bo zelo posebna: to bo edini Spartan v evropski prestolnici, tekma v središču mesta in na grajskem hribu bo nočna, v duhu opolnomočen­ja gibalno oviranih oseb pa bodo ob podpori Loterije Slovenije prvič postavili posebno progo za parašportnike, ki se bodo ob predhodni registraciji z njo lahko spoprijeli brezplačno.

V Ljubljani se bo sicer teklo le na krajši in srednji razdalji, na voljo bo tudi netekmovalni izziv za otroke, navijate lahko kjerkoli ob progi, največ zabavnega dogajanja pa bo v festivalski areni na Kongresnem trgu, kjer bosta tudi štart in cilj – pred katerim bo treba premagati še posebno oviro v Ljubljanici.