Spartan City Ljubljana: zadnji počitniški izziv (Suzy)

Prestolnica bo zadnji avgustovski vikend gostila atraktiven športni izziv Spartan City Ljubljana hosted by I Feel Slovenia.
Fotografija: Spartan je resen šport, izziv za preizkus lastnih zmožnosti, zabava za prijatelje ali pa družinska rekreacija. Odločitev je vaša.
Spartan je resen šport, izziv za preizkus lastnih zmožnosti, zabava za prijatelje ali pa družinska rekreacija. Odločitev je vaša.

C. R., Foto: Bine Mekina
26.08.2025 ob 21:00
C. R., Foto: Bine Mekina
26.08.2025 ob 21:00

Globalno najbolj priljubljena serija tekov z ovirami (oviratlonov) se je pri nas po izvedbah v Kranjski Gori, Planici in na Bledu že dobro uveljavila, ljubljanska pa bo zelo posebna: to bo edini Spartan v evropski prestolnici, tekma v središču mesta in na grajskem hribu bo nočna, v duhu opolnomočen­ja gibalno oviranih oseb pa bodo ob podpori Loterije Slovenije prvič postavili posebno progo za parašportnike, ki se bodo ob predhodni registraciji z njo lahko spoprijeli brezplačno.

V Ljubljani se bo sicer teklo le na krajši in srednji razdalji, na voljo bo tudi netekmovalni izziv za otroke, navijate lahko kjerkoli ob progi, največ zabavnega dogajanja pa bo v festivalski areni na Kongresnem trgu, kjer bosta tudi štart in cilj – pred katerim bo treba premagati še posebno oviro v Ljubljanici.

Prvič bo na voljo posebna trasa za profesionalne in ljubiteljske parašportnike, ki se lahko s progo spoprimejo brezplačno.
Prvič bo na voljo posebna trasa za profesionalne in ljubiteljske parašportnike, ki se lahko s progo spoprimejo brezplačno.

