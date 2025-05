Šparglji: naravni afrodiziak v vaši prehrani! (Suzy)

Idej zagotovo ne bo zmanjkalo, saj so šparglji ne samo okusni, ampak tudi zdravi – bogati so z vitamini in minerali ter folno kislino. Slovijo kot naravni afrodiziak in so odlično živilo za številne diete. Pa dober tek.

'Zgužvana' pita s šparglji

Hrustljavo in zlato zapečeno pito lahko ponudimo s sezonsko zeleno solato ali solato iz mlade špinače, lahko zgolj s kozarcem lepo ohlajenega vina. Preprosteje skoraj ne gre: vlečeno testo nagubamo v harmoniko in dopolnimo s sladko ali slano vsebino. Tokrat smo uporabili panceto in šparglje, odlična je tudi z lososom in šparglji.

Sestavine:

* 300 g vlečenega testa (v listih)

* 150 ml mleka

* 150 ml sladke smetane

* 4 jajca

* 100 g ribanega sira (gavda, ementalec)

* 100 g pancete (slanine, šunke …)

* 180 g špargljev (pribl. 14 špargljev)

* sol, poper

Priprava:

1. Najprej naredimo preliv: jajca, mleko in smetano zmešamo v gladko zmes. Solimo in popramo po okusu ter postavimo na stran.

2. Pečico vključimo na 180 stopinj.

3. Vsak list vlečenega testa (po potrebi ga obrežemo na širino pekača) rahlo zmečkamo oziroma naberemo v harmoniko in položimo v namaščen pekač, dokler ne napolnimo celega.

4. Med testo vstavimo rezine pancete, nato še očiščene šparglje.

5. Posujemo s sirom in prelijemo s prej pripravljenim prelivom.

6. Pečemo približno od 30 do 40 minut, dokler ni pita zlato zapečena. Še toplo razrežemo in postrežemo.

Zgužvana pita s šparglji

Šparglji s holandsko omako in krompirjem v oblicah

Sestavine:

* 4 večji krompirji

* 500 g špargljev

* 50 g slanine

* holandska omaka za telebane

* 3 rumenjaki

* žlica limonovega soka

* žlica vroče vode

* 230 g masla

* ščepec kajenskega popra

Priprava:

1. Holandska omaka: v posodo paličnega mešalnika (ali ozko posodo, komaj širšo od glave paličnega mešalnika) damo rumenjake in prilijemo žlico limonovega soka in žlico vroče vode.

2. Maslo raztopimo v mikrovalovni pečici ali nad ognjem, doseči mora približno 80 stopinj. V mikrovalovni pečici na največji moči to običajno traja 60 sekund.

3. V posodo vtaknemo palični mešalnik do dna.

4. Začnemo mešati in počasi dolijemo stopljeno maslo.

5. Ko se omaka na dnu posode začne gostiti, glavo mešalnika počasi dvigujemo, da zajamemo tekoče maslo. Na tak način mešamo, da dobimo gosto omako, podobno majonezi.

6. Omako začinimo s ščepcem kajenskega popra in solimo po okusu.

7. Holandsko omako tesno pokrijemo s folijo in do postrežbe hranimo na toplem.

8. Krompir v oblicah: gomolje dobro splaknemo, po potrebi tudi oščetkamo.

9. Vržemo jih v lonec in zalijemo s toliko vode, da sega nekaj centimetrov nad njih. Vodo dobro solimo, nato jo zavremo. Ob zmernem brbotanju naj se krompir kuha od 25 do 30 minut. Odcedimo ga in pustimo nekaj minut v cedilu, da voda z njega odpari.

10. Blanširani šparglji: šparglje splaknemo, nato enega prepognemo, da se prelomi.

11. Na približno enakem mestu prerežemo preostale, uporabimo le zgornje dele.

12. V široki posodi zavremo vodo in jo solimo. Šparglje stresemo v krop in jih po od 2 do 3 minutah stresemo v cedilo in ohladimo pod tekočo vodo.

13. Popečena slanina: slanino narežemo na drobne kocke. Stresemo jih v hladno ponev in pristavimo na srednje močan ogenj. Slanino pražimo, da spusti maščobo in se zlato rjavo zapeče.

14. Postrežba: krompir položimo na krož­nik in z nožem zarežemo do polovice.

15. Stisnemo ga skupaj, da se rez razpre, in ga malce potisnemo navzdol v krožnik.

16. V krompir vtaknemo nekaj špargljev, čez vse skupaj pa polijemo še toplo holandsko omako.

17. Po vrhu potresemo popečeno slanino in sesekljan peteršilj.

Šparglji s holandsko omako

Polnjena štruca iz vlečenega testa

V hrustljavem plaščku se skrivajo zvitki iz špargljev, sira in šunke, ki tvorijo pravo presenečenje za oko.

Sestavine:

* 3 jajca

* žlička soli

* lonček jogurta

* jogurtov lonček olja

* jogurtov lonček zdroba

* 8 listov vlečenega testa

* 24 kosov šunke

* 12 večjih rezin sira

* 12 špargljev

Priprava:

1. Pečico vključimo na 200 stopinj.

2. Najprej se lotimo premaza: jajca, jogurt in olje razžvrkljamo, dodamo zdrob in sol ter dobro pomešamo. Šparglje razrežemo na dolžino sirovega lističa.

3. Raztegnemo list vlečenega testa in ga tenko premažemo z malce premaza. Pomagamo si kar s čopičem.

4. Na sir razporedimo dve rezini šunke, na daljšo stranico dodamo špargelj in zvijemo v rulado. Naredimo še enega in oba zvitka – drugega za drugim – položimo na krajši rob vlečenega testa. Zdaj še vse skupaj zvijemo v še eno rulado. To ponovimo še petkrat, da dobimo 6 zvitkov.

5. Vzamemo nov list vlečenega testa, ga spet premažemo s premazom, nanj položimo še eno vlečeno testo in še enkrat premažemo. Na konec krajše stranice drugega ob drugega zložimo 3 zvitke, jih malce stisnemo skupaj ter premažemo s premazom. Nato na vrh postavimo dva zvitka ter ju spet premažemo. Zaključimo z zadnjim, šestim zvitkom, ki ga prav tako malce premažemo. Dobimo nekakšno piramido, ki jo ovijemo s preostalim koncem vlečenega testa in porabimo še ostanek premaza.

6. Pečemo 30 minut.

7. Počakamo, da se štruca ohladi, preden jo narežemo, saj bomo le tako dobili lep vzorec.

Polnjena štruca iz vlečenega testa

Kremasti špageti s šparglji

Sestavine:

* žlica masla

* 350 g špagetov

* 500 ml piščančje jušne osnove (ali jušna kocka in 500 ml vode)

* 500 ml mleka

* šopek špargljev (nekaj prihranimo za serviranje)

* 2 limoni

* sol in poper

Priprava:

1. Na maslu prepražimo lupinico dveh limon. Zalijemo s piščančjo jušno osnovo in mlekom ter počakamo, da zavre.

2. Špargljem odstranimo oleseneli del in jih razpolovimo po dolgem. Kakšen vršiček lahko prihranimo za dekoracijo.

3. V vrelo osnovo stresemo špagete in šparglje ter dobro pomešamo. Kuhamo 10 do 12 minut in vmes vsake toliko časa pomešamo. Testenine bodo zaradi mleka potrebovale kakšno minutko več, kot je navedeno na embalaži, da se pravilno skuhajo.

4. Ko so nared, se bo tekočina spremenila v svileno omako, ki jih bo obdajala. (Nikar ne čakajte, da je na dnu posode ne bo prav nič več, kajti na mizo boste prinesli že preveč suho jed.)

5. Odstavimo z ognja, primešamo bogato pest parmezana in stisnemo sok limone. Najprej ene, pokusimo in se šele na tej točki odločimo, ali želimo še več kis­line. (Če ste uporabili domačo jušno osnovo, boste morali dosoliti, če ste kuhali z jušno kocko, bo najverjetneje že skoraj dovolj slano. Ne pozabite še na poper.)

6. Postrežemo na ličnih krožnikih in okrasimo z vršički špargljev ter tankimi rezinami limone. Če ne marate limone oziroma kisline, je dodajte manj.