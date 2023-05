Španski bezeg: škrlatna divjina, od šopka do palačink

Mnogi metulji in čebele so njegovi gostje. Simbolizira preprostost in eleganco hkrati, ponižnost in lepoto: je kot oseba, ki pride v prostor in nima potrebe biti opažena ali slišana, pa vendar s svojo prisotnostjo, mirom v srcu in globino duše odišavi celoten prostor. Ker cveti le kratek čas, a zelo intenzivno, je njegovo sporočilo, naj v polnosti živimo in smo hvaležni za vsak trenutek vsakdana. Beli cvetovi so simbol čistosti, vijolični pripovedujejo o začetku romantične ljubezni, škrlatni pa v nas prebujajo strast do življenja in nas vabijo v duhovne sfere naše biti.



Užitni cvetovi

Šopek španskega bezga spomladi krasi marsikateri dom, to je uradno šopek, ki se podari za osmo obletnico poroke. Iz cvetov delamo kreme in masažna olja, sirup in čaje, mnoge recepte lahko najdete na moji spletni strani. Močno dišeči cvetovi so tudi užitni in zdravilni. Njihov okus je dokaj grenek, zato jih uporabljamo s sladicami, v katerih sladkor ali njegovi nadomestki, med, marmelade, sadje in začimbe prekrijejo grenkobo. Cvetove obožujem tudi zaradi njihove barvne lepote: posujemo jih lahko po sadju, pudingih, sladoledu, sorbetih, solatah, jih damo v sendvič ali na kanapeje. Previdni bodimo le pri količini zaužitih svežih cvetov, ker bi večja količina lahko povzročila nestrjevanje krvi, a vendarle nihče ne bo pojedel desetih šopov cvetov, že zaradi grenkega okusa ne.

Cvetove nabiramo v sončnem vremenu, ker takrat bolj dišijo. Nabiramo jih na grmih, ki niso ob avtomobilskih cestah ali blizu površin, kjer se uporabljajo pesticidi. Ko socvetja naberemo, jih potresemo, da z njih padejo živalce, ki so se mogoče naselile v majhne cvetove. Če se odločimo, da jih speremo z vodo, jih ravno tako otresemo, odcedimo in potem uporabimo. Socvetja lahko tako kot cvetove črnega bezga, akacije ali glicinije, pomočimo v zmes za palačinke in ocvremo ter tako v kuhinjo prinesemo novo cvetno sladico.

Palačinke s cvetovi španskega bezga

Receptov za testo za palačinke je toliko, kot je ljubiteljev palačink oziroma ljudi, ki jih pečemo. Sama pripravljam brezglutenske veganske palačinke. Uporabim moko brez glutena (riževa, čičerikina, ajdova, kokosova, prosena, mandljeva moka), kravje mleko pa nadomestim z vodo ali rastlinskimi napitki, ki si jih lahko tudi sami pripravimo, kot sta rižev ali mandljev napitek. Če kdo ne sme jesti jajc, lahko palačinke naredimo brez jajc, za zgostitev so odlične alge agar agar ali ena zrela banana.

Priprava palačink: v ponev zlijemo maso in jo posujemo s cvetovi španskega bezga. Nato palačinko obrnemo, a le za kratek čas, da cvetov ne zažgemo. Cvetove bi lahko vmešali tudi v maso, a potem bi bili manj vidni. Palačinke damo na krožnik, dodamo izbrano marmelado, čežano ali med, agavin ali javorjev sirup in limonin sok, okrasimo s svežimi cvetovi in postrežemo.

Bruseljski vaflji

Država, ki slovi po vafljih, je Belgija: tam kraljujejo čokolada, pivo, belgijski krompirček in vaflji. Lahko so slani ali sladki, priljubljeni so za zajtrk, brunch ali malico. Lažje jih je narediti s pekačem za vaflje kot brez. Če imate pekač za tople sendviče, imate mogoče tudi nastavek za vaflje.

Belgijski vaflji izvirajo iz srednjega veka, ko so jih delali le iz ječmenove moke in vode. Pekli so jih na kamnu, nato na železni plošči, nato pa med dvema jeklenima ploščama. Prvi pekač so izumili okoli leta 1200: takrat so vaflji dobili podobo satja. Od tod tudi beseda 'gaufre', vafelj, ki v stari francoščini pomeni satje.

Receptov za vaflje je mnogo, vsakdo si najde svojega in si prilagodi sestavine. Masa mora biti bolj gosta kot za palačinke.

Sestavine za 6 vafljev: 125 g (brezglutenske) moke, 100 ml mleka ali rastlinskega napitka, 35 g sladkorja, 1 kavna žlička (brezglutenskega) pecilnega praška, 1 jedilna žlica mlačne vode, 60 g masla ali jedilnega nerafiniranega kokosovega olja.

Priprava: ves čas priprave lahko stepamo z mešalnikom ali ročno z metlico: če stepamo z metlico, zna biti masa bolj rahla in puhasta. Stepemo cela jajca, nato primešamo sladkor. Tej zmesi primešamo stopljeno maslo ali kokosovo olje. Moki vmešamo pecilni prašek in jo pričnemo skupaj z mlekom/rastlinskim napitkom izmenično mešati v zmes, dokler niso vse sestavine dobro premešane.

Vključimo pekač za vaflje in počakamo, da se segreje na primerno temperaturo. Nato z zajemalko zajamemo maso za vaflje in jo do polovice vlijemo na ploščo pekača. Po masi posujemo cvetove španskega bezga in čeznje prelijemo preostanek potrebne mase. Pokrov pekača pokrijemo in počakamo, da se vaflji spečejo, od 3 do 5 minut, odvisno od zapečenosti, ki jo želite. Na vaflje lahko daste marmelado, stopljeno čokolado, smetano, sadje, Belgijci jih najraje jedo, posute s sladkorjem, in seveda ne pozabite zraven postreči svežih cvetov za barvo in vonj.

Cvetna voda za radost

Kako in kam ujeti čudovit parfum in lepoto cvetov španskega bezga? Ujamemo ju lahko v studenčnico! Priprava je zelo preprosta. Potrebujemo izvirsko vodo, cvetove španskega bezga, po želji limono ali limeto ter meto ali meliso. Ta cvetna voda bo polepšala vsako praznovanje in tudi vaš vsakdan, ker kar sama po sebi vabi k pitju. Če imate težavo, da premalo pijete, boste sedaj vodo pili z veseljem. Tudi njeni učinki so dobrodošli: voda s cvetovi španskega bezga nas pomirja in nam vrača optimizem.

Priprava: v liter studenčnice namočite eno veliko socvetje španskega bezga brez listov, po želji dodate limono in meliso, pokrijete in pustite stati od 3 do 6 ur. V dva litra vode dajte dve veliki socvetji. Ko si vzamemo čas, da gremo po studenčnico, si vzamemo čas za zdravje in vitalnost, s cvetovi pa si izkažemo ljubezen. Ostanimo v cvetju in zdravi.

