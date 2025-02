Spanje, nočna regeneracija in vastu (Suzy)

Spanje je ključno za zdravje ter notranje in zunanje ravnovesje. Tako kot narava pozimi počiva, ima telo noč za počitek in obnavljanje,« pravi Tina Pipan, strokovnjakinja za feng šuj in vastu.

»Jesen in zima sta čas, namenjen počitku, regeneraciji, ko se umirimo in pogledamo vase. V temnejšem delu leta naj bo odhod v posteljo zgodnejši in bolj umirjen, enako vstajanje. Isti naravni ritmi kot v naravi obstajajo v prostoru in naši spalnici. Pet elementov, eter, zrak, voda, ogenj in zemlja, iz katerih je vse, kar obstaja, se v vsakem prostoru vedno razporedi enako.«

»Odhajajte v posteljo zgodaj, idealno okoli 10. ure zvečer, saj se v prvih urah noči telo najbolj obnovi in spočije.«

»Za globok, miren in zdrav nočni počitek potrebujemo predvsem podporo elementa zemlje. Ker se ta v vsakem prostoru zadržuje na JZ, delno na J in Z, imejmo glavo pri spanju obrnjeno v te smeri. Poleg tega pri nas, na severni polobli, s S priteka magnetna sila. Tudi ljudje smo magnetna telesa ter imamo severni magnetni pol pri glavi.«

»Spanje z glavo proti S je tako, kot bi poskusili združiti dva enaka magneta med seboj – ustvarja se trenje, odboj, razburkanost v ritmih, tekočinah, hormonih v telesu, kar ustvarja neravnovesje. Odsvetujem spanje z glavo proti S, SV ali SZ, saj to moti naravni ritem počitka med spanjem,« pravi.

»Odhajajte v posteljo zgodaj, idealno okoli 10. ure zvečer, saj se v prvih urah noči telo najbolj obnovi in spočije. V bližini naj bo čim manj elektrosmoga.«