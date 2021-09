Spanec – izvir mladosti

Spati moramo od sedem do devet ur.

Sodoben način življenja nas sili, da do spanja pogosto nimamo pravega odnosa. A v resnici je prav spanje najbližje tistemu, čemur v zgodbah rečejo izvir mladosti. Medtem ko spite, se namreč telo obnavlja in popravlja, številni procesi, ki se takrat odvijajo, pa močno vplivajo tudi na našo zunanjost. Za zdravje in privlačen videz na noč potrebujemo od sedem do devet ur kakovostnega spanca.Učinki spanja na kožo po urahMed spanjem kožo zdravimo, jo obnavljamo in iz nje odvajamo strupe. Prve tri ure spanja telo ustvarja rastni hormon, ki ga nujno potrebujemo za sijoč in mladosten videz kože. Brez tega hormona si koža ne opomore od poškodb, ki jih dobi čez dan, zato se hitreje stara. Sredi spanja za kaki dve uri v telesu naraste melatonin.Gre za hormon, ki je odgovoren za cirkadiani ritem (vzorce spanja in budnosti), deluje pa tudi kot antioksidant in ščiti kožo pred poškodbami prostih radikalov. Zadnje tri ure, v aktivni fazi REM, naraste raven kortizola. Temperatura kože se spusti na najnižjo točko, zaradi česar se mišice popolnoma sprostijo in postanejo nepremične. Takrat potekajo najpomembnejši procesi obnavljanja kože.Sredstvo proti gubamLepotni spanec, ki so se mu predajale dive zlate dobe Hollywooda, ni iz trte izvita neumnost. Koža namreč prav med spanjem ustvarja nove molekule kolagena, za katerega vemo, da igra pomembno vlogo pri gladki in napeti koži.Več kolagena pomeni, da je koža bolj napeta in manj zgubana. V praksi to pomeni, da boste, če spite le po pet ur na noč, čez čas bolj zgubani kot tisti, ki spijo najmanj sedem ur na noč. Zaradi pomanjkanja spanca je koža tudi bolj suha, zaradi česar so drobne gube bolj vidne.Sijoča poltPonoči telo poskrbi, da je koža dobro prekrvljena. To je razlog, da imate, ko se zbudite, zdrav lesk in rahlo zardela lica. Premalo spanja povzroči sivkasto polt, ki je videti brez življenja.Zdravi lasjeObstaja neposredna povezava med stresom in izgubljanjem las, dokazano pa je, da je premalo spanja najhujši stres za telo. Pomanjkanje spanja tako lahko vpliva na to, da se vam lasje začnejo redčiti že zelo zgodaj v mladosti.Zapeljive očiČe ne spimo, se pod očmi pojavijo temni kolobarji. Beločnica je rdečkasta, veke in okolica so zatečene. Nikjer na obrazu nas pomanjkanje spanja tako zelo ne pogrša kot prav v okolici oči. Razlog za to so širjenje žil (te poskrbijo za podočnjake) in težave telesa z uravnavanjem tekočine (kar povzroči otečenost).Odpravite sledi neprespanostiKer si včasih kljub želji ne moremo privoščiti toliko spanca, kot bi si želeli, moramo koži pomagati z drugimi sredstvi. Pri zabuhlem obrazu, ki pomeni, da se je v telesu nabralo preveč vode, posezite po hrani, ki jo pomaga odvajati, denimo lubenici, dinji, marelicah, grozdju ali jajčevcih.Pri umivanju obraza uporabite najprej mrzlo, nato toplo vodo, umivanje končajte z mrzlo. Podočnjake omilite s kockami ledu. Primite kocko v roke in z njo nežno krožite okoli oči. Učinkoviti so tudi obliži in maske iz gela. Za piko na i bodo v tem primeru poskrbela ličila.Če imate kodralnik za trepalnice, ga vsekakor uporabite, saj bodo oči videti večje in tako bolj sveže in naspane. Belo ali kožno črtalo za oči, ki ga nanesete na notranjo stran roba vek, je obvezno. Ne pozabite na korektor, ki bo prekril podočnjake. Na prava mesta nanesen rahlo sijoč osvetljevalec (nanesite ga na mesta, kjer je koža videti še posebno utrujena) bo poskrbel za naspan videz tudi po prekrokanih nočeh.Nič ne pričara spočitega videza tako očitno kot rahla rdečica na obrazu. Uporabite rožnato rdečilo za lica in ga nanesite na zgornji del lic. Šminka drzne barve pa bo odtegnila pozornost od problematičnih delov obraza in jo pritegnila nase.