  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje
    Enigmatika

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    EZOTERIKA

    Spagiristka Tjaša Korelc: Noben proces v telesu ni zgrešen (Suzy)

    Spagirija, alkimija in tradicionalna zahodna medicina.
    Foto: Dejan Javornik
    Foto: Dejan Javornik
    Mateja Blažič Zemljič
     28. 9. 2025 | 13:00
    11:53
    A+A-
    Staro skrito znanje zdravljenja, ki je v posvečenih krogih prehajalo iz roda v rod, izhaja iz Egipta, nato se je prek Grčije preneslo v Evropo, kjer ga je raziskoval Paracelsus. Bolezni ne obravnava ločeno, ampak pravi, da je ta del nas, ustvarili smo si jo sami z načinom razmišljanja in ravnanja. A če ozavestimo proces, lahko preprečimo težave že v nastajanju. Pri tem nam pomaga esenca, arhetip rastline, ki podpre in harmonizira naše prirojene šibkosti ter ublaži trenutno stanje, pravi spagiristka, ki si pri diagnosticiranju pomaga tudi z astrologijo. »Nikoli ne gre samo za fizični izvor ...

    Več iz teme

    SuzyTjaša Korelcezoterika
    ZADNJE NOVICE
    12:49
    Novice  |  Svet
    V VIETNAMU

    V pričakovanju tajfuna evakuacija 250.000 ljudi (FOTO)

    Mobilizirali skoraj 117.000 vojakov in zaprli štiri nacionalna letališča.
    28. 9. 2025 | 12:49
    12:27
    Novice  |  Slovenija
    OBJAVILA NAGOVOR

    Nataša Pirc Musar ob svetovnem dnevu varnega splava: »Kot predsednica republike sem ponosna« (VIDEO)

    Skoraj polovica vseh splavov po svetu se še vedno opravlja na nevaren način.
    28. 9. 2025 | 12:27
    12:10
    Kronika  |  Doma
    INTERVENCIJA POTEKA

    Gori na območju Ruš, zaprite okna in se območju ne približujte! (VIDEO)

    Policisti so bili o požaru obveščeni okrog 11. ure.
    28. 9. 2025 | 12:10
    11:56
    Ona  |  Stil
    DELOINDOM

    Ne boste verjeli, kje je letos največ kostanja – preverite seznam

    Od Janč do Gorenjske - odkrijte, kje Slovenci najraje polnijo košare ter koliko kostanja smete naenkrat nabrati.
    Kaja Berlot28. 9. 2025 | 11:56
    11:45
    Bulvar  |  Domači trači
    IZVIRNO

    Ne boste verjeli, katera svetovna zvezdnica nosi dres celjskih nogometašev (FOTO)

    Fotografijo je na družabnem omrežju objavil NK Celje.
    28. 9. 2025 | 11:45
    11:31
    Ona  |  Aktivni in zdravi
    OBIČAJNO ZA JESEN

    Respiratorna obolenja v porastu, tudi gripa in covid! Ob znakih okužbe ostanite doma

    Do 18. septembra so zabeležili skupaj 205 primerov okužb dihal.
    28. 9. 2025 | 11:31

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    PromoPhoto
    Ona  |  Stil
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    22. 9. 2025 | 08:39
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Fizioterapija

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Ko ima otrok več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    26. 9. 2025 | 13:17
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Ogrevanje

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    KLIMATSKA NAPRAVA

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    19. 9. 2025 | 12:21
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Ali je zrak v stanovanju bolj strupen kot zunaj?

    Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
    Promo
    Ona  |  Izlet
    NAMIG ZA IZLET

    Na brezplačni koncert v Novo Gorico

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
    Promo
    Ona  |  Stil
    AVTOMOBILIZEM

    Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Povezava med onesnaženim zrakom in upadom kognitivnih sposobnosti: Kako PM₂,₅ delci vplivajo na nas?

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Samozavest

    Samozavest ni darilo, s katerim se rodimo – je veščina, ki jo lahko treniramo

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    MLADI UPI

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    26. 9. 2025 | 09:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    »Ko sem potreboval ultrazvok srca, sem že v nekaj dneh prejel več možnih terminov«

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    3. 9. 2025 | 15:16
    PromoPhoto
    Ona  |  Svetovalnica
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    25. 9. 2025 | 11:01
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    TALNE OBLOGE

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    22. 9. 2025 | 08:33
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    26. 9. 2025 | 14:49
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    27.9. boste prejeli opozorilno sporočilo

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 10:42
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    18. 9. 2025 | 10:25
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Pomoč starejšim

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 10:53
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Več kot 300 evrov letnega prihranka z eno potezo

    Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
    22. 9. 2025 | 07:55
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Pametne naprave

    Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
    Promo
    Šport  |  Timeout
    INTERVJU

    »Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    23. 9. 2025 | 13:01
    PromoPhoto
    Ona  |  Aktivni in zdravi
    RECEPT

    Tako boste pripravili odlično japonsko specialiteto

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    24. 9. 2025 | 15:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Ugodni nakupi: Kje si lahko zagotovite vrhunske izdelke po najnižji ceni

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zavarovanje

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:38
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    Dobra novica: lažja pot do stanovanjskega kredita

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Pomoč na domu

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Pametne naprave

    NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

    Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
    Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Plemenite kovine

    Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 11:54
    Promo
    Ona  |  Stil
    TRETJA GENERACIJA

    »Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    24. 9. 2025 | 10:33
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Telefonija

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Šport

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki