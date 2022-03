Soočenje s strahovi

Polona je zelo vestna mama, ki odkrito govori o svojih materinskih izkušnjah. Vse skupaj spretno opremi s humorjem, tako tudi pri zadnjih popotniških podvigih ni pozabila na naše smejalne mišice. Po sedmih letih, odkar je rodila Karlija, je prvič spakirala kovčke in se s starejšim sinom Maksom podala po nove spomine in dogodivščine.

»Že preden smo odpotovali v Dubaj, mi je bilo jasno, da bom morala zakorakati v osrčje svojih največjih strahov, kot so višina, hitrost in Maksova varnost. Višino sem premagala, glede varnosti obeh otrok pa itak ves čas pretiravam, saj sem bila zares sproščena samo takrat, ko je eden od njiju na glavi pozabil kolesarsko čelado in takšen hodil po svetu še nadaljnje tri ure. Zdaj pa imam za sabo še lekcijo adrenalinskih dvigov in spustov po sipinah. Žal nisem videla puščave, ker sem imela oči zaradi vratolomne vožnje ves čas zaprte, členke na prstih pa bele od držanja za kljuko. Niti glasu nisem spustila iz grla, je pa zato toliko bolj kričal moj Maks. Od bolečin, ko sem mu stiskala roko,« opiše nepozabno avanturo.