Sonce v devici: Poiščimo milost v vsakodnevnem življenju (Suzy)

Z 22. avgustom vstopamo v obdobje zemeljske device, ki nas uči, da svet ne stoji na velikih gestah, temveč na drobnih dejanjih. Letos je ob tem aktivirana karmična os ribi–devica, os tihe duhovne predanosti in vsakodnevnega služenja. V nas se prebuja vprašanje, komu in čemu služimo, ko nihče ne gleda. Ko se Rahu (severno lunino sečišče) in Ketu (južno lunino sečišče) zarisujeta na nebu, oblikujeta karmično os. To je pot, po kateri duša hodi, da bi se spomnila, kdo je – in postala, kar je še lahko. Ketu pooseblja čas karmičnega poplačila, saj odpira vprašanja karme, preteklih dejanj. V tem čas...