VSTOPAMO V NOVO OBDOBJE
Sonce v devici: Poiščimo milost v vsakodnevnem življenju (Suzy)
Po ognjenem poletju, ki nas je v levu učilo sijati iz srca in stati na lastnem odru, nas Sonce zdaj vabi v drugo obliko svetlobe – tisto, ki ni bleščeča, a je temeljna. Devica ne sije z odra. Sije iz skromnosti. Iz natančnosti. Iz srčnega služenja, skozi bilanco in načrtovanje.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Predstavitvene informacije
Komentarji:
09:10Da bo po sesanju dišalo
09:07Boban Stojanović se zagovarja, da je na Resljevi, kjer živita žena in hčerka, hranil drogo, a ne zato, da bi jo prodajal