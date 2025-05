Sojenje Diddyju: pričevanje pretepene in zlorabljene Cassie (Suzy)

V New Yorku se je začelo sojenje raperju Seanu Combsu, bolj znanemu kot Diddy. Takoj na začetku je pričalo njegovo nekdanje dekle Cassie Ventura, ki je v osmem mesecu nosečnosti, pričakuje tretjega otroka s svojim možem.

Skupno je na prostoru za priče kar dvajset ur pripovedovala o življenju z Diddyjem, sedeč nasproti njega. Med prvimi sta pričali tudi njena nekdanja najboljša prijateljica in Yasin Binda, posebna agentka, ki je bila glavna pri aretaciji padlega raperja. Po­glejmo najbolj šokantne stvari, ki smo jih izvedeli do zdaj.

1. Cassie je bila velikokrat pretepena že za najmanjše napake, denimo, ker je po raperjevem mnenju predolgo opravljala potrebo, prepočasi pekla jajce zanj ali ker se mu ni nasmehnila, kot je želel. Povedala je, da ji je večkrat prebil arkado in ustnice, imela je podplutbe na očesih in krvave beločnice ter številne modrice drugod po telesu.

2. Ker so branilci dejali, da je videoposnetek pretepa iz hotela zavajajoč, ker je skrajšan, so ga poroti pokazali v celoti. Izkazalo se je, da je še hujši, vsekakor je bilo vidno, kako raper svojo partnerico brca in vleče za lase. Za njeno tišino je takrat Diddy plačal skoraj 18 milijonov evrov, vendar je posnetek vseeno sprožil vse, kar se zdaj dogaja.

3. Na spolnih zabavah, kjer jo je prisilil, da je imela spolne odnose z drugimi moškimi, medtem ko je on gledal in snemal, so se ves čas polivali z negovalnimi olji za dojenčke, ker mu je bilo všeč, da so se telesa svetila. Za te zabave je najemal prostitute, ko se je na to 'navadila', jih je morala klicati sama.

4. Med temi zabavami mu je bilo všeč, da so moški nanjo urinirali, kar je med drugim počel tudi sam, neredko v njena usta, da se je z urinom davila, je povedala.

5. Ko ga je hotela zapustiti, je zagrozil, da bo svetu pokazal posnetke s teh zabav. Njeni najboljši prijateljici, ki je bila priča pretepom, je nekoč dejal, da ljudje, ki vedo takšne stvari, radi 'izginejo', če si drznejo pomisliti, da bi komu kaj povedali. Cassie je dejala še, da je imel povsod po hiši ali s seboj pištole, katerih namen je bil, da jo prestraši. Ko sta se vmes razšla, je grozil njenim fantom.

6. Combs je vedel, da ga bodo aretirali, na agente je 'čakal' v manhattanskem hotelu, kjer je imel vsemu navkljub v sobi polno drog, olja za dojenčke in lubrikanta ter osem tisoč evrov v gotovini.

Obramba trdi, da je Cassie prostovoljno sodelovala v spolnih igricah, da se je kljub razhajanju z raperjem k njemu ves čas vračala, da je to primer za družinsko nasilje, ne za obtožbe izsiljevanja, trgovine z ljudmi za spolne namene, požig in transport za namen prostitucije. Če bo spoznan za krivega, mu grozi dosmrtna ječa.